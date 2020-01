Von Milan Chlumsky

"Sehr geehrter Herr Sander ! Herr Herbert Linné hat uns Ihren Brief vom 27. vor Mts. zugesandt und wir würden Ihnen empfehlen, sich in der Angelegenheit an die Reichsschrifttumskammer zu wenden. Nachdem uns die Beschlagnahme des Werkes mitgeteilt ist, bedauern wir Exemplare davon nicht mehr ausliefern zu können und auch Ihnen selbst die gewünschten 10 Exemplare nicht zusenden zu können. Mit deutschem Gruß, Transmare Verlag."

Am 5. Dezember 1936 ging dieser Brief an August Sander, der dem Fotografen mitteilte, dass auch sein epochales Buch "Antlitz der Zeit" zur Gattung entartete Kunst gehörte und daher in der neuen Zeit unerwünscht war. Sämtliche Druckstöcke, die noch im Verlag lagen, wurden zerstört, Sander wurde mit einem Ausstellungsverbot belegt.

Der Fotograf hatte mit 60 Porträts – von einfachen Bauern aus dem Westerwald über Kohlenträger aus Berlin bis zu einem wohlhabenden Kaufmannspaar – eine bahnbrechende Typologie der Menschen in Deutschland aufgefächert, in der jede Fotografie in die Vergangenheit, die Gegenwart und in die Zukunft wies. Zwischen dem Erscheinungsjahr des Buches 1929 und 1933 erschienen an die 80 Besprechungen des Fotobandes in wichtigen Tages- und Wochenzeitungen in Deutschland, Schweiz, Österreich. In den USA besprach kein Geringerer als der große Altmeister der amerikanischen Fotografie, Walker Evans, das Werk.

Das Vorwort stammte von Alfred Döblin: eine selten genaue Analyse der fotografischen Absichten sowie eine genaue Beschreibung dieser Zunft. "... Ich kann nicht finden, dass die fotografische Linse anders sieht als das menschliche Auge", schrieb Döblin. Alle Fotografen arbeiteten mit demselben Werkzeug. Was aber den Realisten Sander grundlegend von den meisten damaligen Fotografen unterschied, war, dass seine Porträts eine große Ähnlichkeit mit der wahren Person besitzen. Der Begriff der Ähnlichkeit ist für Döblin kein oberflächlicher Begriff. Sander gelingt es, so schreibt er, "das Persönliche, Private, Einmalige an diesem Menschen auf der Platte" festzuhalten.

Darüber hinaus seien die Bilder "im Ganzen ein blendendes Material für die Kultur-, Klassen- und Wirtschaftsgeschichte der letzten 30 Jahre." Damals war die Fotografie bereits so populär, dass Menschen, die einen gewissen Wohlstand erreicht hatten, einen eigenen Apparat besaßen und ihre Liebsten fotografierten. Döblin sieht hier den Ursprung der "Abflachung der Gesichter und Bilder durch die Gesellschaft", was nicht anderes ist, als die Gleichmacherei der Individuen und "der Klassen" eben durch die Gesellschaft, die die Nuancen nicht mehr wahrnimmt.

Währenddessen wisse Sander die Persönlichkeit jeden Einzelnen zu identifizieren: "... und identifizieren heißt, ihn als einmaliges Geschöpf zu erkennen. Seine Einmaligkeit ist uns ganz selbstverständlich." Er wusste um die Einmaligkeit dieser von ihm ausgesuchten Menschen, völlig unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung, er wusste, wie man mit ihnen redet und sie vor die Kamera bringt. Im Unterschied zu den fotografischen Ateliers seiner Zeit, die für jede Porträtsitzung auch das passende Dekorum bereitstellten, konzentrierte er sich auf die Unverwechselbarkeit seines Vis-à-Vis und verzichtete auf jegliche Hintergrundszenerie.

Die endgültige Form dieser fotografischen Reihe – Menschen des 20. Jahrhunderts – sollte am Ende aus sieben Gruppen bestehen, jeweils nach Ständen geordnet, mit 45 Mappen à 12 Lichtbildern, was bedeuten würde, dass Sander mit 540 Porträts rechnete. Ein Teil der Negative, die zu dem Konvolut gehören, sollen bei einem Bombenangriff auf sein Atelier in Köln zerstört worden sein.

Der Münchener Schirmer & Mosel Verlag hat jetzt das "Antlitz der Zeit" in mustergültiger Edition wieder herausgebracht, samt der Vorwortes von Alfred Döblin und der etwa 80 Rezensionen des Buches. Die Texte von Kurt Tucholsky, Paul Eisner, Walker Evans und Walter Benjamin machen deutlich, wie nachhaltig Sanders fotografische Porträts die Kunst- und Kulturgeschichte der 1920er Jahre geprägt hatten.

Info: August Sander: "Antlitz der Zeit, 60 Fotos deutscher Menschen", Einleitung von Alfred Döblin, mit gesammelten Rezensionen 1929-1933, Verlag Schirmer & Mosel, München, 2019, 248 Seiten, 80 Euro.