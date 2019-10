Von Monika Frank

Mannheim. Hell und farbenfroh hat Philip Bußmann das raumfüllende Autoscooter-Fahrgeschäft gestaltet, das auf der Bühne des Mannheimer Nationaltheaters zum Spielplatz für Becketts "Warten auf Godot" wird, was auf den ersten Blick Assoziationen weckt, die so gar nicht zu diesem nicht gerade vergnüglichen Klassiker des absurden Theaters (Uraufführung 1953 in Paris) passen wollen. Doch der Schein trügt. Auf dem offenbar verlassenen Rummelplatz geht es schon lange nicht mehr laut und lustig zu. Schon in den ersten Minuten der Aufführung wirkt der Ort eher gespenstisch durch die unheimliche Stille, die sich in der Inszenierung von Sandra Strunz immer wieder einmal lange und lähmend um Wladimir und Estragon ausbreiten darf.

Trotz einiger Verweise auf aktuelle Fragen von existenzieller Bedeutung (Gender- und Klimaschutz-Bewegung) verzichtet die Regisseurin auf eine allzu heutige oder eindeutige Interpretation des Stücks, gegen die ja auch Beckett selbst sich immer gewehrt hat. Sie zeigt die Situation genau so, wie der Autor sie beschrieben hat, wobei sie vor allem an deren Auswirkung auf die ihr ausgelieferten Menschen interessiert ist. Wir wissen nicht, wer Godot ist, warum er Estragon und Wladimir Tag um Tag vergeblich warten lässt und was sich die beiden von ihm erhoffen. Ebenso unerklärlich bleibt das Auftauchen des herrischen Landbesitzers Pozzo, der seinen Knecht Lucky wie ein Stück Vieh behandelt. Aber wir sehen sehr genau, dank der tief lotenden Personenführung der Regie und ihrer überzeugenden Umsetzung durch vier glänzend kooperierende Schauspieler, was im Innern der Figuren vor sich geht.

Matthias Breitenbachs Estragon versucht noch stark, Ausdauer und Haltung zu bewahren, während Martin Weigels weicher und weitgehend entmutigter Wladimir der ganzen Misere am liebsten entrinnen würde, wenigstens im Schlaf. Ihre heillose Verstörtheit und ihre Ängste bis hin zur Panik-Attacke äußern sich stumm, aber dafür umso heftiger in rein körperlichen Reaktionen. Anrührend auch, wie sie in der Sehnsucht nach Umarmung nur mühsam den Weg zueinanderfinden. Die wenigen Momente, wo es ihnen gelingt, sich ganz nahe zu sein in einem gegenseitigen Prozess des Anlehnens, Stützens und Tragens, sind Höhepunkte der Aufführung.

In dieses subtil-tragikomische Clowns- spiel auf hohem Niveau bricht mit großem Getöse das Duo Pozzo/Lucky ein, grandios verkörpert von Robin Krakowski als Underdog, der den ganz in Gold gekleideten Samuel Koch auf einem um die Brust geschnallten Stuhl vor sich herträgt. Später setzt er ihn in einen der Autoscooter, die plötzlich wieder mit Strom versorgt sind, und lässt sich von seinem jovial gute Laune verströmenden Herrn genüsslich rammen, denn die von Beckett geschilderte Menschenschinderei geschieht hier offensichtlich in gegenseitigem SadoMaso-Einverständnis.

Krakowskis Lucky, im schlammfarbenen Tarnanzug (Kostüme: Daniela Selig) wie eine geschmeidige Riesenechse über den Boden schießend, toppt seine artistische Leistung noch durch die rasante Hass- und Hohnrede auf Sport, Kultur und Wissenschaft, nachdem man ihm eine Allongeperücke aufs Haupt gesetzt und das "Denke!" befohlen hat. Das grelle Intermezzo wiederholt sich wie alles andere im zweiten Akt, dann jedoch mit vertauschten Herr- und Dienerrollen und noch größerer Ernüchterung. Den Part des Boten hat Karsten Süßmilch, der die Aufführung an diversen Instrumenten lautmalerisch treffend begleitet, mit übernommen.

Das Ende ist trostlos: Estragon und Wladimir stecken unentrinnbar in der Warteschleife fest, ob sie – wie angekündigt – beim Anbruch eines neuen Tages lieber Selbstmord begehen, bleibt offen. Lang anhaltender, begeisterter Beifall.

