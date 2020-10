Von Isabelle von Neumann-Cosel

Im Dreiländereck Nordbaden können sich Theaterbesucher derzeit von den unterschiedlichen und rasch wechselnden gesetzlichen Vorgaben für die Hygienekonzepte verschiedener Bundesländer ein persönliches Bild machen. Besonders streng sind die Vorgaben des Mannheimer Nationaltheaters – mit dem Vorteil, dass bei der aktuellen Verschärfung der Maßnahmen zu Corona-Eindämmung nur wenig nachjustiert werden musste.

Nichtsdestoweniger ging nun der Vorhang auf für eine neue Produktion. "My Island" hat Stephan Thoss die Abfolge von 16 Einzelszenen genannt, entstanden als persönliche Antwort auf den Lockdown. Was die Einschränkung der Bewegungs- und Arbeitsfreiheit für einen Choreografen bedeutet hat, der so radikal mit dem Körper denkt wie Thoss, konnte man am Ende des Abends erahnen. Nach dem Schlussapplaus ging der Mannheimer Ballettdirektor für sein Ensemble förmlich in die Knie.

Für Menschen, deren tägliche Berufsroutine normalerweise von Bewegungsfreiheit und gegenseitigen Berührungen geprägt ist, waren die verordneten Verbote und Einschränkungen besonders hart. Noch dazu ist das Ensemble international aufgestellt – so mussten die Tänzerinnen den Lockdown entweder weit weg von ihren Familien verbringen oder extreme Quarantänezeiten in Kauf nehmen. "My Island" erzählt von solchen Erfahrungen, und zum Glück für die Zuschauer lässt Thoss mit seiner großen Routine die bestehenden Einschränkungen für die Probenarbeit im Laufe des 75-minütigen Stücks vergessen.

16 Lockdown-Szenen

Einsamkeit und Sehnsucht sind ein thematischer Schwerpunkt. Manchmal hilft nur Flucht in die Fantasie – zum Beispiel in einen virtuellen Urwald, den Silvia Cassata im Animalprint-Kostüm erobert. Thoss hat in den Szenen für sein neues Stück die Emotionen durchbuchstabiert, die mit der gesellschaftlichen Extremerfahrung einher kamen, und er spiegelt den veränderten Alltag wider. Mit scharfem Blick entlarvt er die Schattenseiten behördlich verordneter physischer Nähe, auch im Beziehungsalltag.

Drei Männer im Home-Office lassen sich auch am heimischen Schreibtisch intensiv in die berufliche Tretmühle einspannen. Und was für eine Begeisterung, zum ersten Mal wieder ein Essen für Gäste auszurichten! Emma Tate Tilson spielt diese Szene mit Witz und Tiefgang, wenn sie ihre Gäste mit überquellendem Mitteilungsbedürfnis überschüttet. Keine Worte braucht Andrew Wright, um seine Hoffnungen vor geschlossenen Türen zu begraben, und Mahomi Endoh demonstrierte eindringlich den Unterschied zwischen einer freiwillig oder erzwungenermaßen geschlossenen Tür.

