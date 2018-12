Von Harald Raab

Mannheim. "Gibt es zu viel des Guten?", heißt es im erfolgreichsten Künstlerbuch aller Zeiten, Titel "Findet mich das Glück?". Es stammt von dem Konzeptkünstlerpaar Peter Fischli und David Weiss. Ein Welterfolg. Für ihren philosophischen Fragenirrsinn in Gestaltung und Inhaltswidersprüchen bekamen die Schweizer bei der Biennale 2003 den Goldenen Löwen.

Einen Preis wird das Schauspielensemble des Mannheimer Nationaltheaters nicht bekommen - für den Versuch, auf Allerweltsfragen einer hysterisierten Gesellschaft wohlfeile Antworten zu finden. Leicht abgewandelt der Titel: "Findet uns das Glück?" In der Uraufführung zoffen sich Wutbürger mit Allesverstehern auf ihrem Ego-Trip. Während Fischli und Weiss Kunst gelungen ist, bietet Regisseur Otteni mit seinem Team des Guten zu viel. Oft ist es leider nur das gut Gemeinte, das Banale. Von und mit Sophie Arbeiter, Christoph Bornmüller, Johanna Eiworth, Robin Krakowski, Nancy Mensah-Offei, Maria Munkert, Patrick Schnicke und Stefan Otteni.

Ein starkes Stück ist es allemal, das als Mitmachtheater zweieinhalb Stunden geboten wird. Stark in der Wirkung beim Publikum. Stark im Mut zu einem Gewitter der Plattitüden. Stark aber außerdem in der Gestaltung des Figurenpanoptikums aus dem Welttheater (Kostüme: Ayse Özel, Bühne: Peter Scior): der Gute-Laune-Kapitalismus, der Tod, die Scham, die Täuschung, das Tabu, die Demokratie, der radikale Wutritter Don Quijote, das Pech. Auf eine Bühne wird verzichtet. Dafür gibt es einen Laufsteg im Zuschauerraum, dazu vier Pavillons.

Auch das in zwei Gruppen sich gegenüber sitzende Publikum ist Teil des Konzepts - ein Mix aus Castingshow, gruppendynamischer Massenveranstaltung, sozioreligiöser Erweckungsbewegung und Volksbefragung, Aufklärung und Seelenbräu mit kollektiven Gefühlsrührungen. Man weiß nicht, wo die Satire aufhört und wo Kitsch und Belehrung beginnen. Sing-out-Herz-Schmerz ist auch dabei. Dafür sorgt der Alphabet-Chor: "Fein sein, beinander bleiben . . .".

Glanz und Elend der ach so demokratischen Gemeinschaftsarbeit. Jeder darf sein Scherflein beitragen, endlich sagen und spielen, was ihm wichtig ist. Viele plakative Sprüche und Binsenweisheiten kommen heraus, aber auch funkelnder Witz und intensive Szenen mit sicherer Gestaltung der Figuren: Die Scham entledigt sich ihres grünen Zottelfells und kratzt sich genüsslich dort, wo sich der zivilisierte Mensch in der Öffentlichkeit nicht kratzt. Sie stopft sich Zettel in den Slip, auf denen Situationen des individuellen Schämens notiert sind.

Die Demokratie ist im zerschlissenen Outfit hilflos. Der Kapitalismus weltoffen und ein Fan aller Menschen, ein wahrer Humanist, der in der Pause einen ausgeben will und sein Versprechen vergisst. Das Tabu präsentiert sich mit applizierter Riesenvulva, die Zuschauer berühren dürfen. Das Pech poltert als dominierender Macho im wehenden Rockermantel durch die Szenen. Der Tod mahnt zu Einsicht, dass die Endlichkeit ein Segen sei und ohne ihn weder Poesie, Malerei, Literatur existieren würden. Die Täuschung verspricht "ein großes bisschen Glück, das ewig leuchtet". Phantasie, Lüge und Täuschung ein schlagkräftiges Triumvirat, unter dem Manipulation und Propaganda uns überzeugen, dass die jeweils anderen schlecht, widerwärtig und grausam seien.

Das ist kurzweilig. Aber warum glaubt man am Theater noch an einen Mehrwert, wenn das Publikum ins Geschehen genommen wird? In diesem Stück dürfen alle raten, ob Armut zu oder abgenommen hat und wo die Mehrheit der Weltbevölkerung wohnt?

Es wird Bäumchen-wechsle-dich gespielt. Man tauscht den Nachbarn, die Nachbarin und offenbart zwei Eigenschaften, eine wahre und eine falsche. Schließlich soll erarbeitet werden, welche politischen Maßnahmen die Welt glücklicher machen würden. Das vorhersehbare Ergebnis: mehr Herzensbildung, gerechtere Steuern, mehr Rente. Welche weltbewegenden Erkenntnisse.

Wer sich dann noch nicht genug eingebracht hat, darf am Mikrofon eine Schandtat beichten. Einer hat in die Kondome seines Bruders ein Löchlein gestochen, eine andere hat der Schwester ein Spielzeug weggenommen und in die Tiefkühltruhe versenkt. Oh, wie verrucht und abgrundtief schlecht. Die Theatergemeinde erteilt unisono dem Sünder Absolution.

Peinlich wird es, wenn die Frage aller Fragen aufgerufen wird: "Was glauben die Mannheimer heute?" Da gab es Mutige, die sich geoutet haben: "Ich glaube an Gott, eine Macht, die es mit allen gut meint." Es endet mit einem Schattenspiel von einem Fötus im Mutterleib. Dazu die Aussage, dass hier der Ursprung unseres Urglücks zu suchen sei.

Bei Fischli und Weiss schließt der Fragenkatalog: "Sucht mich das Glück am falschen Ort?" Sie nehmen ihre Welt alles andere als wichtig. Die Mannheimer nehmen sich aber sehr wichtig. Ihre Produktion lässt den Schluss zu, dass Regisseure und Schauspieler immer weniger an die Kraft und die Magie des Theaters und dessen Fantasie glauben. Sie meinen, Anleihen bei anderen Beglückungsorten und Diskursformen nehmen zu müssen. So tragen sie zur gefühlsgesteuerten Beliebigkeit bei, die letztlich ein Feind der Aufklärung ist - und nebenbei auch zu der irrigen Meinung der Menschen, sie hätten ein Recht auf Glück.

