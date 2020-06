Von Volker Oesterreich

Mannheim. In der nächsten Saison wird Necati Öziri die Position des Hausautors am Nationaltheater Mannheim übernehmen. Der 1988 geborene, im Ruhrgebiet aufgewachsene Schriftsteller war von 2013 bis 2017 Dramaturg am Maxim-Gorki-Theater in Berlin, davon zwei Jahre künstlerischer Leiter des Studios R. Sein Stück "Get Deutsch or die tryin’" wurde 2017 am Gorki-Theater von Sebastian Nübling uraufgeführt und 2018 zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen. 2019 wurde "Die Verlobung in St. Domingo – Ein Widerspruch" am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt, Regie führte ebenfalls Sebastian Nübling. Seit 2017 leitet Öziri das "Internationale Forum" des Berliner Theatertreffens.

Öziri war Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung und studierte Philosophie, Germanistik und Neue Deutsche Literatur in Bochum, in Istanbul, im polnischen Olsztyn (Allenstein) und in Berlin. Im Auftrag des Nationaltheaters Mannheim hat er ein neues Stück geschrieben, das im Januar 2021 in der Regie von Sapir Heller uraufgeführt werden soll: "Gott Vater Einzeltäter – Operation Kleist" setzt die Auseinandersetzung mit dem Werk Heinrich von Kleists fort, die Öziri mit der "Verlobung" begonnen hat. Im neuen Projekt widmet sich der Autor den Männerbildern im Werk Kleists.