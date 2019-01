Von Volker Oesterreich

Mannheim. H. H.: Die Initialen des "Steppenwolf"-Protagonisten Harry Haller haben eine tiefere Bedeutung, denn sie sind zugleich die des Autors Hermann Hesse. Der spätere Literaturnobelpreisträger hatte in seinem bereits 1927 erschienen Hauptwerk die eigene Zerrissenheit als Nachkriegsexistenz thematisiert. In Harrys Selbstmordgedanken, in seinen psychischen Leiden an der Zeit, an der gescheiterten Ehe, den wirtschaftlichen Erschütterungen und den als überlebt empfundenen bürgerlichen Kulturidealen spiegelt sich Hesses eigene Befindlichkeit während der frühen 1920er Jahre.

Sein Harry Haller will ausbrechen. Er will sich den Rhythmen des Jazz, den Ekstasen der Erotik und dem Rausch der Drogen hingeben. Ja, er entwickelt sogar einen Hang zum anarchischen Exzess. Darin liegt auch die Ursache begründet, dass dieses Werk zum Kultbuch gleich mehrerer Jugendbewegungen wurde. Legendären Ruhm erlangte "Der Steppenwolf" um 1968. Der gesellschaftliche Außenseiter H. H. avancierte weltweit zur Identifikationsfigur. Wenn man sich jetzt die Mannheimer "Steppenwolf"-Inszenierung der Bühnenfassung von Joachim Lux anschaut, kann man das kaum nachvollziehen. Dominik Günther beschränkt sich in seinem 100-Minüter, den er im Werkhaus zeigt, auf die Collage nur weniger zentraler Aspekte. Vor allem konzentriert er sich auf Harry Hallers Besuch im symbolistisch aufgeladenen Magischen Theater. Der Eintritt kostet den Verstand ... Es ist eine andere Art von Walpurgisnacht, die H. H. dort als faustische Existenz erlebt. Goethe-Anleihen sind im "Steppenwolf" unverkennbar, Günther macht dies aber nur durch das wiederholte Zitat "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust" deutlich.

Überhaupt wird denjenigen, die den Hesse-Roman nicht kennen, einiges zugemutet. Das ist problematisch, denn der Stoff wurde auf die Bühne gebracht, weil Hesse gerade Sternchenthema in der gymnasialen Oberstufe ist. Gut kalkuliert, so bekommt man die Bude voll. Die nächsten fünf, sechs Vorstellungen sind schon jetzt ausverkauft. Hesse als Schulstoff wird sogar in einer kabarettistischen Szene hopp genommen. In ihr mutiert Boris Koneczny als Harry Haller nicht etwa zum einfühlsamen Pädagogen, sondern zur Parodie eines Polter-Paukers, der im Befehlston ein Aufsatzthema nach dem anderen Richtung Publikum brüllt. Wie gut, dass es heute kaum noch solche Lehrer gibt.

Clou der Inszenierung ist die Idee, die Romanhandlung als Egotrip ins eigene Hirn zu begreifen. Das ist schlüssig und wird dem Stoff gerecht. Alle vier Akteure spielen Persönlichkeitsfacetten und Projektionen Harry Hallers - und zwar auch dann, wenn sie Figuren aus dem Magischen Theater oder Harrys (später gemeuchelte) Geliebte sind.

Die Zuschauer erleben das Gedankenkaleidoskop des H. H. teils als Versteckspiel, teils als Kletterpartie auf und in einer großen rosafarbenen Hirnhälfte, von der die Spielfläche des Werkhauses dominiert wird. Alle Mitwirkenden tragen uniforme Anzüge, auch sie in Rosé. So werden sie als liebende, leidende, singende, kletternde, grinsende oder brüllende Ganglien Teil dieser Gehirnmasse aus Plastik. Die Ausstatterin Sandra Fox hat mit diesem Bühnenbild und dem Einheitslook der Darsteller die wichtigsten Akzente gesetzt. Chapeau! Dennoch reicht die Produktion nicht an den im vergangenen Jahr in Heidelberg inszenierten "Steppenwolf" heran. Der wurde dem Werk besser gerecht, war atmosphärisch viel dichter und zeugte dennoch von einer flotten inszenatorischen Kraft.

Patrick Schnicke, László Branko Breiding und der seit seinem "Wetten dass"-Unfall schwerbehinderte Samuel Koch bilden zusammen mit Koneczny ein H.-H.-Quartett, das auch musikalisch einiges zu bieten hat. Etliche Szenen kokettieren mit choreografierten Kletterpartien, Tänzen und Gesang mit dem Musical-Genre. Das lockert zwar die an sich schwere Kost auf, macht sie aber nicht unbedingt bekömmlicher. Denn Dominik Günther gibt dem Publikum schon einiges zu kauen. Nur wer sich bereitwillig durch den Abend beißt, kann die wenigen "Steppenwolf"-Happen, die hier aufgetischt werden, mit Genuss schlucken. Leichter ging’s mit Flüssigem. Doch das gibt’s erst nach dem Applaus.