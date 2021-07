Von Stefan Otto

Mannheim. "Willkommen im Gruselkabinett", grüßt die Schauspielerin und kündigt eine blutrünstige Show an. "Nichts für schwache Nerven!" Sie behält Recht. William Shakespeares große Tragödie "Macbeth" wird unter der Regie von Christian Weise zur krassen Groteske.

Annemarie Brüntjen gibt die Conférencière und führt sogleich mitten in die Geisterbahn zu den drei unheimlichen Hexen, die den Heerführern Macbeth und Banquo die Zukunft prophezeien und damit den Weg weisen, den das Stück gehen wird: Macbeth wird König, sein Freund Banquo Stammvater eines Königshauses. "Kön’ge erzeugst du, bist du selbst auch keiner! / So Heil, Macbeth und Banquo!", sprechen die Hexen, bevor sie verschwinden.

Eine von ihnen hat gleich zwei Köpfe, die anderen von zahlreichen Schlangen umspielte Medusenhäupter. Doch das ist fast nichts angesichts der Kostümierung der Übrigen. Macbeth und seine berüchtigte Lady, der gute Banquo, der alte König Duncan, seine Söhne und all die anderen stecken in Ganzkörperkostümen in Violett, einer Farbe der Nacht und der queeren Geschlechteridentitäten. Sie lassen sie zugleich düster, nackt und grotesk erscheinen, ausgestattet mit Brüsten, Hüften und Geschlechtsteilen in allen Formen und Größen. Für das Bühnenbild auf dem Theatertruck des Nationaltheaters wie für die bizarren Kostüme ist Paula Wellmann verantwortlich. Christoph Bornmüller in der Titelrolle trägt einen "Fatsuit", der ihn als Mann identifiziert, Matthias Breitenbach als Lady Macbeth einen, der ihn zur Frau macht. König Duncan hat Brüste wie leere Schläuche, die über den Bauchnabel hängen, und einen Penis, der über die Knie baumelt. "Das ist modern, und wir diskriminieren hier keinen Menschen!", erläutert eingangs die Conférencière, die selbst mit kleinen Brüsten, sehr breiten Hüften und einem halberigierten Penis ausgestattet ist.

Nicht nur die Hexen-Szenen, die ganze, annähernd zweistündige, nie langweilige Produktion wirkt wie eine einzige Geisterbahnfahrt oder ein Besuch auf dem Jahrmarkt. Nicht nur Grusel, wenn der tote Banquo als Skelett erscheint, und Schocks, wenn die Kettensäge rattert und das Blut spritzt, sondern Drastik in jedweder Form, Slapstick und Albernheiten, viel Komik und noch mehr Tempo bietet die Inszenierung des derzeitigen Nationaltheater-Hausregisseurs.

Macbeth, nach dem Mord an Duncan selbst zum König aufgestiegen, verbringt mehr Zeit auf dem Klosett als auf dem schottischen Thron. Genauer gesagt: Er thront auf dem Klo und schwingt die Bürste statt eines Zepters. Überhaupt, die überdimensionalen Requisiten. Sie haben Signalwirkung. Da ist die Fliegenklatsche, mit der Lady Macbeth um sich schlägt, oder der moderne Grill, den sie bedient, weil sie weiß: "Wer sein Gewicht halten will, muss auch mal grillen, wenn er keinen Hunger hat."

Von Shakespeares Versen – "Macbeth" ist seine mit Abstand kürzeste Tragödie – bleibt schätzungsweise nur die Hälfte erhalten, dafür bekommen die Zuschauer jede Menge Wortspiele ("Danke, Duncan, da muss ich mich bedanken") serviert. Es gibt gute und schlechtere Gags, Anspielungen, aktuelle und lokale Bezüge. Einmal redet Macbeth wie Hitler und seine Lady wie Meghan Markle. Dann lässt der Burgpförtner (Maria Munkert) Fürst Macduff (Jessica Higgins) wegen der Pandemie nicht ein, lässt sich dann aber mit einem Urlaub auf Malle bestechen: "’n bisschen Wellen vor der Welle." Zwischendurch fallen die Schauspieler aus der Rolle, nicht nur Matthias Breitenbach, wenn er als Lady Macbeth und gebürtiger Frankfurter plötzlich hessisch babbelt. Vassilissa Reznikoff trifft den naiven Ton ihrer Königssöhne Malcolm und Donalbain, die sie als Puppen mitführt, ganz ausgezeichnet. In einem effektvollen Schaubudenstück, das von einer Welt erzählt, in der alles, auch die Macht, nur Behauptung ist. Alles ist maßgeschneidert für den neuen, im Juni gestarteten Mannheimer Theatertruck. Wie berichtet, dieselt er in diesem Sommer mit drei Shakespeare-Klassikern durch die Stadtteile. Neben "Macbeth" stehen noch der "Sommernachtstraum" und "Romeo und Julia" auf dem Programm.