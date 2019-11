Von Isabelle von Neumann-Cosel

Mannheim. Sallys vorgespielter Orgasmus – ungeniert mitten im Restaurant – machte „Harry und Sally“ zum Kultfilm. Saori Ando, Mitglied des achtzehnköpfigen Mannheimer Tanzensembles, spielt im neuen Tanzstück „Dorian“ ebenfalls erotische Erfüllung vor, allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang. Die Tänzerin erledigt ihre Aufgabe mit Bravour, doch das Zeug zum neuen Kultstück hat die neue Produktion des Mannheimer Nationaltheaters vermutlich nicht. Dafür hat Choreograf Felix Landerer allein schon die theoretische Messlatte zu hoch gehängt – so hoch, dass sich im Gegenzug eine beträchtliche Fallhöhe ergibt.

Landerer gehört zu den ehemaligen Schützlingen, die der Mannheimer Tanzdirektor Stephan Thoss beharrlich fördert. Der gebürtige Hannoveraner gehörte jahrelang den von Thoss geleiteten Ensembles in Kiel und Hannover an. Inzwischen lebt er als freier Choreograf in seiner Heimatstadt. Thoss hatte Landerer schon einmal mit einem kurzen Stück im Nationaltheater präsentiert, jetzt hat er seinem ehemaligen Tänzer eine abendfüllende Aufführung anvertraut.

Der Choreograf hat mit „Dorian“ ein Stück kreiert, das natürlich auf Oscar Wildes Skandal-Roman „Das Bildnis des Dorian Grey“ anspielt. Aber ein simples Handlungsballett wollte er nicht abliefern, also hat er sich einen großen theoretischen Überbau vorgenommen: das Spannungsfeld zwischen Kunst und Künstler, Kunstwerk und Rezipient. Weil das alles zwar ernst genommen wird, aber als Satire daherkommt, dürfen Oscar Wildes provokante Bonmots, die dem Roman vorangestellt sind, als Stichwortgeber fungieren.

Landerer hat das Geschehen in die überhitzte Szenerie des zeitgenössischen Kunstbetriebes verlegt. Der Besetzungszettel vermengt reale und abstrakte Rollen (eine Museumsführerin, zwei Museumswächter und eine Horde von Followern) mit symbolischen Figuren (eine Diva, den Künstler Laut und „THEMANYOUMAYNOTKNOW“) und abstrakten Themenbesetzungen. Andrew Right ist eine exzentrische, aber wenig konsistente „Meinung“, und auf Jamal Callender lastet die ganze Herausforderung der „kritischen Masse“. So sitzt er meistens in Denkerpose starr auf einer Bank, nur einmal darf er schnell ein Getränk zischen und hat einen vollenden Bühnenabgang ins Nichts (Satire!).

Keine Angst vor der großen Bühne im Opernhaus – im Gegenteil: Die Vorbühne ist auch noch ins überdimensionierte Bühnenbild (Till Kuhnert) einbezogen und rückt so nah ans Publikum wie möglich. Es gibt keinen Vorhang, und auch keinen rechten Anfang – denn die Zuschauer sollen sich, noch bei Saal-Beleuchtung, so fühlen wie bei einer Vernissage im Museum. Bühnenhohe Bilderrahmen säumen die Bühne, die statt der Bilder dunkle Projektionsflächen umranden.

Auf einem kleinen Podest stehen Mikros bereit, und Alexandra Chloe Samion als Kuratorin mimt schon mal die Sprechprobe. Sie hat viel, zu viel zu sagen an diesem Abend, in kultiviert hochgestochenem Englisch, das den intellektuellen Überbau des Ausstellungsbetriebes karikieren soll. Aber es ist eines der Probleme dieses 90-minütigen Abends, dass die Sprache mehr Gewicht hat als der Tanz. Daran ändert auch der Soundtrack von Christof Littmann nichts.

Alles dreht sich um die Diva. Ihr ist die gefeierte Videoinstallation gewidmet, auf der ihre stufenförmig gebauschten Röcke (Pink in allen Variationen) die Hauptrolle spielen; die blonde Marylin-Monroe-Madonna-Perücke kennzeichnet den Star. Emma Kate Tilson stemmt diese Rolle mit vielen bewundernswerten Verwindungen am Boden, aber das Kostüm meint es nicht gut mit ihr. Denn das stufige Kleid wirkt ein bisschen plüschig – und hat so gar nichts von den Outfits, mit denen heutige Pop-Diven ihre Follower in erotische Verzückung treiben. Bühnenbildner Min Li hat abstrakte Kostümklischees für alle entworfen.

Die Follower werden angeführt von drei Damen, die ihrem Vorbild zumindest in Sachen Perücke nacheifern. Eine skandierte Gruppenekstase („I like it“) mündet in einer ausgelassenen Sexorgie. Die Kleidungsstücke fliegen, die Körper hämmern, und am Ende ist der Katzenjammer groß. Keine Chance für „THEMANYOUMAYNOTKNOW“ auf die Aufmerksamkeit der Museumsbesucher; der Künstler Laut (Joris Bergmans) darf zumindest mit bravourösen Auftritten beim Publikum punkten.

