Mannheim. (voe) Ist ja alles so bunt und possierlich hier. Nix da mit schneidender Revoluzzer-Schärfe und dem explosiven Aufbegehren der jungen Generation gegen die verstaubten Konventionen der Altvorderen, wie man es eigentlich von Friedrich Schillers Geniestreich "Die Räuber" erwartet. Zumal im Nationaltheater Mannheim, wo der Sturm-und-Drang-Reißer anno 1782 uraufgeführt wurde und wo seitdem jede "Räuber"-Inszenierung besonders kritisch begutachtet wird.

Christian Weise, der neue Hausregisseur des gerade angetretenen Schauspiel-Intendanten Christian Holtzhauer, orientiert sich bei seinem Zugriff auf den rebellischen Stoff offensichtlich am Rezept von Balu, dem Bären, aus Disneys "Dschungelbuch"-Verfilmung: "Probier’s mal mit Gemütlichkeit", lautet die Devise des brummigen Zotteltiers. Arg gemütlich sieht’s denn auch aus im Gründerzeit-Salon des alten Grafen Moor, wo der fiese Sohn Franz nicht nur nach dem väterlichen Erbe trachtet, sondern auch nach dem Liebreiz der holden Amalia (Sara Zastrau), die eigentlich seinem in der Ferne studierenden Bruder Karl von ganzem Herzen zugetan ist - jenem Libertin und Lotterbuben, der gegen das "tintenklecksende Säkulum" aufbegehrt und aus purem Freiheitsfuror zum Räuberhauptmann in den böhmischen Wäldern wird, getrieben dabei von Idealen, die unversehens in die Anarchie kippen. So weit, so bekannt.

Christian Weise blickt auf diese extremen Figuren, als wären es lauter lustige Wackelgreise aus einer Alt-68er-WG, die in fernen kolonialen Sphären einen schillernden Kostümschinken aufführt. Rings um das Fachwerkschlösschen der Moors herrscht Exotik pur mit verschlungenen Lianen, Bananenstauden und Palmen. Dieser Dschungel steht für die schier undurchdringlichen Gefühle aller Beteiligten, obwohl die böhmischen Wälder ganz anders aussehen. Kein Balu versteckt sich im Gestrüpp, auch kein Dschungelkämpfer vom Format eines Che Guevara, dessen Charisma einem Karl-Darsteller eigentlich ganz gut zu Gesicht stünde. Nicolas Fethi Türksever muss den räubernden Revolutionär stattdessen wie einen Zottel-Opa im Schlafrock spielen. Armer Karl! Dem Erzintriganten Franz geht’s kaum besser, denn Christoph Bornmüller lässt "die Kanaille" mit den albernen Rokoko-Löckchen aussehen wie eine Schießbudenfigur aus der Jahrmarkts-Schaubude.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Die Ausstattung des Bühnen- und Kostüm-Duos Jana Findeklee und Joki Tewes wirkt nicht billig. Beide durften aus dem Vollen schöpfen, einen Griff ins Klo inklusive, denn sie haben ein hölzernes Scheißhäusel mit Herzerltür rechts in den Dschungel gestellt. Auf diesem Lokus wird der senile, alte Moor viele Szenen lang versteckt gehalten, während die früh vergreiste Jugend ihrem eigenen Verderben Vorschub leistet.

Almut Henkel hat den Part des alten, von Franz beinahe gemeuchelten Vaters übernommen: Sie knopfäugelt immerfort, züngelt und wackelt mit dem Kopf, wenn sie nicht gerade weggeschnarcht oder im Scheißhäusel verharrt. Maria Munkert, Arash Nayebbande, Nancy Mensah-Offei und Patrick Schnicke spielen die weiteren Rollen der stark reduzierten Räuber-Bande und den getreuen Diener. Talent haben sie, das sieht man, aber sie vergeuden es in einer Inszenierung, die viel will, jedoch nichts erreicht.

Augenfutter wird reichlich geboten, außerdem gibt’s was auf die Ohren: Im Vordergrund traktiert Falk Effenberger wie ein tütteliger Musikclown aus einer Marthaler-Inszenierung die Tastaturen seiner Instrumente. Manchmal kippt er sogar schlaftrunken auf die Klaviatur. Noch wichtiger sind die vielen deutschen Mythen-Fetzen, die aus dem Grammophon knarzen, darunter Wagners "Walkürenritt", Gründgens als Mephisto, Willy Brandts Demokratie-Appell, Kohls blühende Landschaften und immer wieder pathetisch deklamierte Szenen aus den "Räubern". So arbeitet sich Christian Weise am Mythos Schiller ab, indem er das Theater von heute mit Geschichtsstreuseln von gestern überzuckert. Arg gewollt, diese Dekonstruktion durch Drolligkeit. Aber das Premierenpublikum reagiert zum Saisonstart trotzdem gnädig, es besinnt sich der gestrichenen Schlussworte des Dramas, "Dem Manne kann geholfen werden", und beklatscht das Ensemble genauso freundlich wie das Produktionsteam.