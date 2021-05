Von Jesper Klein

Mannheim. Es passt nicht zusammen, das rauschende Fest der französischen Barockoper am Hofe Ludwig des XIV. und der Opernabend auf der heimischen Couch. In wenig festlicher Lockdown-Atmosphäre rauscht höchstens der Lüfter des Laptops. Auch die Technik sträubt sich, auf der Seite des Nationaltheaters Mannheim brach der Premierenstream von Jean-Philippe Rameaus Tragédie lyrique "Hippolyte et Aricie" zusammen. Zum Glück kein Drama, da er über YouTube einwandfrei funktionierte.

Vorab als aufwendiger Opernfilm aufgenommen, ist diese Produktion mit den abgespeckten White-Wall-Opern nicht zu vergleichen. Zwar mussten in beiden Fällen Corona-kompatible Kurzfassungen geschneidert werden, doch während das etwa für Mozarts "Zauberflöte" Kopfschmerzen bereitete, ist es für französische Barockopern à la "Hippolyte et Aricie" unumgänglich. Schließlich wäre ein die vier Stunden knackendes Opernereignis vor dem Bildschirm kaum wünschenswert. So führt diese Mannheimer Fassung mit Einlagen aus anderen Rameau-Werken auch zu keinerlei Kopfzerbrechen.

Ganz im Gegenteil: Diese Inszenierung ist in vieler Hinsicht großartig! Es beginnt damit, dass der Regisseur Lorenzo Fioroni die Umstände einer solchen höfischen Opernaufführung selbst zum Thema macht und zugleich mit ihnen bricht. Auf der barocken Kulissenbühne tritt Ludwig XIV. in Erscheinung, der kostümierte Chor gibt das Publikum. Doch bevor sich überhaupt die Ouvertüre in diesem Setting erheben kann, revoltieren Aktivisten à la Pussy Riot gegen allzu steif Choreografiertes. Mit Brüchen und Zeitsprüngen jonglierend, verschraubt Fioroni in gut zwei Stunden die verschiedenen Ebenen – Absolutismus, französische Revolution, gegenwärtige Protestbewegungen – virtuos zu einem Gesamtkunstwerk. In einem solchen Spiel der Meta-Ebenen kann man sich schnell verlieren, doch reiht sich ein starkes, teils spektakuläres Bild stimmig ans nächste.

Im Gegensatz zur italienischen Barockoper spielen für das französische Modell Ballette und Chöre eine zentrale Rolle, und die kunstvoll gearbeiteten Rezitative sind oft bedeutender als die einzelne Arie, die in Italien zum Ausdruck der Affekte wesentlich war. So ist es denn auch wichtig, dass es das durchweg überzeugende Ensemble mit Charles Sy und Amelia Scicolone als harmonisches Titelpaar versteht, gerade diese Textvorträge ansprechend zu gestalten.

Die Barocktruppe des Nationaltheater-Orchesters – dirigiert von Bernhard Forck von der Akademie für Alte Musik Berlin – bringt als heimlicher Star der Aufführung Rameaus lebendige, überhaupt nicht manierierte oder aus der Zeit gefallene Musik federnd zum Schweben. Und dass an historisch-informierter Aufführungspraxis nichts Museales haften muss, wird nicht erst im Schlussakt deutlich, als zur Musette, einer Art Dudelsack, getanzt wird, wie überhaupt die vom Ballett geprägten Einlagen mit viel Liebe zum Leben erweckt werden. Dass die Charaktere eher flach bleiben und die Story eigentlich Nebensache ist, spielt für diese trotz Stream Ereignis gewordene Barockoper am Ende überhaupt keine Rolle. Bravo!

Info: Auf NTM digital kann der Stream von Rameaus "Hippolyte et Aricie" bis 30. Juni abgerufen werden.