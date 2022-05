Von Peter Wiest

Heidelberg. Weit über 200 Mal ist er im Jazzhaus in der Heidelberger Leyergasse aufgetreten. Wie oft er insgesamt in der halben Welt auf den Bühnen zahlloser Clubs und Veranstaltungshäuser stand, kann man nur erahnen. Tatsache ist: Allen Blairman hat stets für besondere Konzert-Ereignisse gesorgt, die dem Publikum lange in Erinnerung geblieben sind. Er hat das Schlagzeug-Spiel auf seine Art geprägt, hat seinen eigenen Stil kultiviert und ist über die Jahre zu einer Ikone des Jazz geworden. Am vergangenen Freitag ist der Musiker, der seit Langem auch international als ein "Botschafter des Jazz" galt, nach längerer schwerer Krankheit zu Hause in Heidelberg im Alter von 81 Jahren gestorben.

Nicht nur für Wolfgang Graf war Blairman eine der größten Musikerpersönlichkeiten, die Heidelberg je beherbergt hat, wie der Jazzhaus-Chef sichtlich bestürzt über die Nachricht vom Tod des Drummers der RNZ sagte. Auch Olaf Schönborn, den Blairman als seinen "Soul-Bruder" bezeichnete und der wohl am häufigsten mit ihm auf der Bühne stand, waren Trauer und Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. "Allen war nicht ein Weltklasse-Schlagzeuger, der swingen konnte wie niemand sonst", so der Saxofonist, "er war für mich die Verkörperung des Jazz und darüber hinaus durch sein Wesen, sein Wissen und seine Erfahrung ein prägender Einfluss für viele Menschen, nicht nur für Musiker."

Vor zwei Jahren konnte Blairman sein 65-(!)jähriges Bühnenjubiläum feiern. Fast zwei Drittel seines Lebens verbrachte er in Deutschland, wobei die Wurzeln seines musikalischen Wirkens in den USA lagen. Dort wurde er 1940 in Pittsburg geboren, spielte bereits als Heranwachsender Schlagzeug mit Musikern wie Jimmy Smith oder Stanley Turrentine und gewann beim College Festival vor einer Jury um Granden wie Dave Brubeck und Dizzy Gillespie den ersten Preis als bester Schlagzeuger. Nach einem vorübergehenden Aufenthalt in den 70er Jahren in Berlin zog er 1980 endgültig nach Heidelberg, wo er seitdem wohnte.