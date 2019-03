"Rilke und seine Frauen": Carola Cribari zeigte mit dem Heidelberger Musiktheater ihr neues Werk in der Stadthalle. Foto: Ph. Rothe

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Carola Cribari zeigte mit dem Musiktheater Heidelberg und mit ihrer neuen Komposition "Anima - Die Frauen und Rilke" traumhaft schöne Szenen - und das fast ohne Bühnenbild, wirklich bewundernswert. Das freie Theater war im Ballsaal der ausverkauften Stadthalle zu Gast.

War Rilke ein Narzisst und Casanova oder ein Genie? Bei diesem Musiktheater ging es nicht um die Lyrik des bedeutenden Dichters, sondern um sein Verhältnis zu den Frauen. Wie an einer Perlenkette aufgereiht traten sie hervor - mit ihren Gefühlen von Liebe und Hingabe, aber auch mit Leid.

Fast vier Jahre lang arbeitete Cribari an ihrem neuen Stück. Zuerst wollte sie sich auf die Beziehung zwischen Rainer Maria Rilke und Lou Andreas-Salome beschränken. "Aber die vielen Streitereien, das war nichts", sagt sie. Bei ihren Recherchen entdeckte sie die Großartigkeit der weiteren Frauen im Rilke-Leben. Für sieben Frauen schuf sie zunächst die Musik - und dichtete erst dann die Texte hinzu. Für die Rolle des Dichters selbst nutzte sie natürlich seine eigenen Gedichte.

Die erste Frau in Rilkes Leben war seine Mutter: Sie trauerte um die tote Tochter und steckte den Sohn jahrelang in Mädchenkleider. Als sich der Jugendliche René in die ein Jahr ältere Valerie verliebte, wurde er von der Mutter verwarnt: "Du weißt, sie ist nicht eine von uns. Ich verbiete dir, sie zu sehen." Der junge Rilke sprach zwar zu Valerie von Liebe, aber nach zwei Jahren zog er sich von ihr zurück.

Es folgte die leidenschaftliche Beziehung zu der Schriftstellerin und Psychoanalytikerin Lou Andreas-Salomé. Alle Liebesgedichte Rilkes bis 1900 sind Ausdruck seiner Zuneigung für Lou. Auf der Bühne las sie eines seiner Gedichte: "Ich will leise Träume träumen und mit ihrem Glanz wie mit Ranken meine Stube schmücken zum Empfang." Nach der Trennung schrieb er für sie: "Du warst das Zarteste, das mir begegnet."

Die nächsten Frauen im Reigen sind die Künstlerinnen Clara Westhoff und ihre Freundin Paula Modersohn. Die beiden waren einander zugetan und umwarben gleichzeitig den Dichter leidenschaftlich. Der Künstler entschied sich für Clara - und Paula kehrte zu ihrem Bräutigam zurück.

Nach einem Can-Can-Intermezzo für Rilkes Zeit in Paris folgten die Begegnungen mit Lou Albert-Lasard und Baladine Klossowska. Und jedes Mal wurden große Worte für die große Liebe gesagt und gesungen: Bei einem solch inflationären Gebrauch bestand natürlich die Gefahr, Gefühle zu billigem Tand zu reduzieren - im wirklichen Leben wie auf der Bühne. Das war hier nicht der Fall, was einerseits an der nicht einfachen Cribari-Musik lag, die geprägt ist von Wehmut und dem Wissen um den Verlust. Andererseits aber überzeugten die Sänger und vor allem die Sängerinnen mit ihrer wahrhaftigen Hingabe.

Als Rahmenhandlung diskutierte ein modernes Paar die Rilke-Biographie. Die beiden gerieten richtig aneinander: Der Mann fand den Wechsel der Rilke-Partnerinnen durchaus interessant, während sich die Frau gefährdet fühlte: "Hinter dem Titel ’Genie’ verstecken sich Narzissten, die in ihre Fantasiewelten abtauchen."

Solche Ideen waren ein gutes Gegengewicht zu dem Liebes-Hin- und Her. Am Schluss viel, viel Applaus!