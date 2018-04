Von Simon Scherer

Mannheim. Sie liefern die musikalische Grundversorgung für Mannheim, wie es Ulrich Grau so treffend formuliert. Der Vorsitzende der Musikalischen Akademie und Hornist des Nationaltheaters Mannheim stellte zusammen mit GMD Alexander Soddy gerade das Programm für die nächste Spielzeit vor, das in der Tat nicht geizt mit sinfonischen Highlights. Da wird man gleich zur Saison-Eröffnung mit Mendelssohns Violinkonzert und Brahms 1. Sinfonie verwöhnt, ein Werk, das ganz oben in Soddys Wunschliste steht und enorme Bedeutung für seine Orchesterarbeit hat.

Auch später finden sich Dauerbrenner wie Schumanns Klavierkonzert, Tschaikowskys 5. oder Dvoráks "Neue Welt". Bedeutsam ist auch Konzert Nr. 2, da hier das 240. Jubiläum der Akademie gefeiert wird, natürlich mit Bruckners 8., die schon immer zu besonderen Anlässen erklungen ist.

Neben vier Konzerten mit Soddy soll auch die Auswahl der Gastdirigenten bunt durchmischt sein, wo große Namen genauso dazugehören wie Nachwuchs-Talente. Da es ihm diese Saison so gut gefallen hat, kommt er die nächste gleich wieder: Star-Dirigent Ingo Metzmacher, der Smetanas "Mein Vaterland" als kompletten Zyklus aufführen wird. Eine Seltenheit und absoluter Glücksfall für Mannheim.

Ben Blassberg steht dagegen noch ganz am Beginn seiner Karriere. Zugleich will man natürlich ebenso große Solisten präsentieren: So kehrt endlich Frank Peter Zimmermann auf die Rosengarten-Bühne zurück, mit dem nicht oft zu hörenden Violinkonzert von Bohuslav Martinu. Auch auf Geiger Augustin Hadelich können sich die Besucher freuen, der neben seiner Weltkarriere gleichzeitig einen regionalen Bezug besitzt. Stolz ist man zudem auf Solisten aus den eigenen Reihen wie in Strauss’ Duett-Concertino für Klarinette und Fagott.

Dank einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Nationaltheater ist bei Mahlers 3. Sinfonie neben Damen- und Kinderchor auch die Mezzosopranistin Heike Wessels mit von der Partie. Im Opernhaus findet außerdem die Kammermusikakademie statt, die erst im letzten Jahr erfolgreich Premiere feierte. Für die diesjährige Auftragskomposition konnte Oscar Strasnoy gewonnen werden.

Rundum zufrieden zeigten sich somit alle, und das auch in wirtschaftlicher Hinsicht, da durch 650 Neu-Abonnements ein sattes Umsatz-Plus von zehn Prozent erreicht wurde. Da kann man der Musikalischen Akademie nur ein "Weiter-so" wünschen.