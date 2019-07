Von Benjamin Auber

Der Atem stockt am Ende des ersten Akts, Ike (Mandela Wee Wee) prügelt wie wild auf Tina (einzigartig: Kristina Love) ein. Die blutverschmierte Sängerin kann einfach nicht mehr streiten. Eine Szene, die nachhallt. Das Musical "Tina", das vor einigen Wochen im Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn Premiere feierte, ist weit entfernt von einem schnell produzierten Gute-Laune-Stück. Tina hat diesen emotionalen Tiefgang - das liegt vor allem an der grandios aufspielenden Kristina Love, für die es sich schon alleine lohnt, das viele Geld für ein Ticket auf den Tisch zu legen: stimmgewaltig, verletzlich und erstaunlich wandelbar - eine Wucht.

Erzählt wird die ungeschminkte Wahrheit über Tina Turner alias Anna Mae Bullock, die höchst selbst das Stück produzierte. Vom Kindesalter in Nutbush über den zarten Beginn mit der Musik, als sie mit Ike Turner samt Band durch die Staaten tingelte und mit Songs wie "Proud Mary" zum Star wurde - schwer geprügelt von ihrem Ehemann und geprägt von Rassenkonflikten. Bis schließlich hin zu einer Tina, die sich nach der Scheidung in den 1980er-Jahren mit "What’s Love Got To Do With It" musikalisch neu erfindet und mit dem Kölner Erwin Bach (Simon Mehlich) eine neue Liebe findet.

Im ersten Akt bleibt neben einer zuckersüßen Kinderdarstellerin (Joy) vor allem der launige Auftritt von Phil Spector (Alex Bellinkx) im Kopf hängen, der mit Tina in einem übergroßen Tonstudio "River Deep, Mountain High" aufnimmt - stimmungsvoll eingefangen und im Stile eines echten Motown-Moments. Geschickt wird mit der Sprache gespielt, solide ins Deutsche übersetzte Stücke ("Ich werd’ weitertanzen") gepaart mit englischen Songs, die vor allem bei den Konzertpassagen zum Einsatz kommen. Hier gelingt der subtile Sprachen-Wechsel überwiegend. Es muss also nicht immer ein entweder oder geben, um das Musical-Publikum zufriedenzustellen.

Tina erfindet das Musical-Rad nicht neu, dafür ist das Bühnenbild mit nur wenigen Spezialeffekten nicht spektakulär genug. Es fängt aber das Tennessee-Gefühl der 1960er-Jahre mit einigen netten Umbauten gut ein. Einige Längen mit schwächeren Song-Arrangements im ersten Abschnitt macht der zweite Akt völlig wett. Jetzt in Las Vegas, London und New York spielend mit neuer Musik, knorrigem Produzenten John Carpenter (Marlon Wehmeier) und einer Band, die von Dirigent Art Brauer, mit kräftigen Bläsern zu Höchstleistungen getrieben wird. Es macht einfach Spaß, wenn die Musiker auch auf der Bühne integriert werden und der Soul zu spüren ist. Konzerterlebnis im Musical inklusive.

Mutter-Tochter-Konflikt (herrlich verschroben als Zelma Bullock: Adisat Semenitsch), Rassenhass, Gewalt in der Ehe und ein Leben zwischen Armut, Ruhm und Reichtum - Tina bietet mit einer ungeahnten Kraft eine thematische Vielfalt, die bemerkenswert ist. Aus einer Flut von Musicals, bei denen bestehende Songs zwanghaft in ein Stück mit Starlabel gepresst werden, sticht Tina heraus, ohne Klamauk und Absurditäten. Zusätzlich mit einem bombastischen Schlussakkord, als Kristina Love im Scheinwerferlicht von Rio "Simply The Best" anstimmt, nimmt man es ihr tatsächlich ab, dass wirklich nur sie die Beste sein kann. Völlig egal ob es jetzt schwarze oder weiße Musik ist.

Info: "Tina" im Stage Operettenhaus in Hamburg noch bis mindestens bis 5. Januar 2020.