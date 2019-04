Von Benjamin Auber

Genauso muss eine echte Show beginnen: laut, knallig, rhythmisch. "Hollywoods Pracht" - Big Band in reinster Form - lässt einen nicht entkommen. Regisseur "AJ" (Pasquale Aleardi) dirigiert und das Ensemble haut alles raus, zeigt was die goldene Ära der 1920er-Jahre zu bieten hat - mit über 6000 Lampen. Nicht nur eine dieser typischen Musical-Nummern, erweitert wird "Paramour", das im Hamburger Theater Neue Flora Europa-Premiere gefeiert hat, mit einer neuen Dimension: spektakuläre Artistik à la Cirque Du Soleil. Diese Kombination entfaltet etwas Magisches, "Paramour" definiert die Grenzen des Musicals neu.

Es ist eine dieser Hollywood-Geschichten, erzählt aus der Perspektive von "AJ", dem skrupellosen Regisseur, der für den Erfolg seine Seele verkauft. Musiker Joey (Anton Zetterholm) und Indigo (Vajèn van den Bosch) versuchen in der Traumfabrik Fuß zu fassen. Als "AJ" in Indigo den nächsten Star in den großen Hollywood-Streifen sieht, geht es für alle drei bergauf - als Liebesdreieck wird die Sache allerdings zunehmend kompliziert. Vor allem sind es die drei, die dem Musical eine ganz besondere Note verleihen.

Geschickt wird der Zuschauer in die Welt Hollywoods geführt. Indigo schlüpft in die Rolle der "Cleopatra" und hier schlägt die Stunde der Atherton-Zwillinge. Hand in Hand schweben die beiden über die Köpfe der Zuschauer hinweg, wie zu besten Zeiten des Musicals "Tarzan". Nur viel sinnlicher, leichter und zarter. Eine neue Welt innerhalb Ägyptens.

Ähnlich verhält es sich im Western-Klassiker "Calamity Jane" Ende des ersten Aktes. Vor dem Saloon sorgen elektrisierende Geigeneinsätze, atemberaubende Tanzformen und das Schleuderbrett für Schnappatmung. Spätestens dann, wenn einer der Artisten zu einem vierfachen Salto ansetzt. Diese Einschübe sind es, die dem Plot eine angenehme Pause verschaffen, im Gegensatz zu den in letzter Zeit gehäuften Jukebox-Musicals.

Nicht nur die Artistik macht "Paramour" zu einem besonderen Werk. Bemerkenswert ist auch die Technik, wenn in Echtzeit gefilmte Videos an die Wand geworfen werden. Hollywood-Plakate, die zum Verwechseln ähnlich nachgestellt werden, sind der Hingucker. Auch die bewegten Schwarz-Weiß-Aufnahmen in Los Angeles und später dann in New York, die die Szenerie vorbereiten, sind sehenswerte technische Kniffs.

Auch musikalisch hat "Paramour" einiges zu bieten. Die Big-Band-Elemente ziehen sich durch das gesamte Stück, diverse Ausflüge lohnen sich aber: Bei "Herzensknoten" liefern sich die drei Protagonisten eine wahre Tangoschlacht, zusätzlich gedoubelt von den Artisten, die mit Hebefiguren in fünf Metern Höhe begeistern. Und natürlich fehlt nicht diese eine Ballade, die die Dramaturgie auf die Spitze treibt. "Alles", wenn Joey mit seinem Klavier Indigo begleitet, schafft es mit leisen Zwischentönen, aber auch mit kraftvollen Duett-Momenten, eine innige Atmosphäre herzustellen - wenn man alles hat, wieso gibt es dann doch diese quälenden Fragen?

Zwar hätte es an der ein oder anderen Stelle gut getan, noch tiefer die Charaktere zu zeichnen. Kleinere phonetische Sprachbarrieren sind ebenfalls zu beklagen, doch Zetterholm und van den Bosch machen das durch ihre herausragenden Stimmen wett. Der eigentliche Star ist Pasquale Aleardi, der mit seiner einzigartigen Präsenz dem Stück Charakter einhaucht. Obwohl der Schauspieler gar nicht im Musical-Metier zu Hause ist, kann er stimmlich zweifelsfrei mithalten.

"Paramour" schubst das Genre in eine neue Richtung, auch wenn es auf dem New Yorker Broadway nur ein mickriges Jahr Spielzeit vorzuweisen hat. Mit 16 spektakulären Artistik-Nummern - inklusive einer Trampolin-Performance zum Finale -, einem grandiosen Ensemble und allen Zutaten, die den Zauber von Musicals ausmachen, könnte dem Theater Neue Flora dennoch eine neue Ära bevorstehen. Bei der nächsten Hamburg-Reise muss es nicht mehr unbedingt "König der Löwen" sein, "Paramour" hat das Zeug die Massen an die Sternschanze locken, indem es die Hollywood-Illusion perfekt verkörpert.