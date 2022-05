Mosbach. (RNZ) Sie stehen immer noch auf der Bühne, sie singen immer noch und ihr Sound ist immer noch eine hochexplosive Mischung aus Funk, Rock, Metal, Blues und Soul. 1970 gründete das Sängerehepaar Joyce "Baby Jean" Kennedy und Glenn Murdock Mother’s Finest. Schon damals dabei: Gitarrist Gary "Moses Mo" Moore, nicht zu verwechseln mit dem irischen Gitarristen Gary Moore, und Bassist Jerry "Wyzard" Seay. "Neu" dazu gekommen sind Gitarrist John "Red Devil" Hayes, der auch schon seit 30 Jahren mit der Band auf der Bühne steht, und Schlagzeuger Dion Derek.

Wofür Mother’s Finest seit mehr als 50 Jahren stehen: pure Energie, treibende Gitarren und Beats, eine einzigartige Mischung aus Funk und Rock und Einflüssen über alle Genregrenzen hinweg: Hiphop? Synthiepop? Heavy Metal? Bei Mother’s Finest ist alles drin.

1978, vor fast 45 Jahren, wurde die US-amerikanische Band aus Atlanta mit einer energiegeladenen Rockpalast-Show dem europäischen Publikum bekannt. Mit "Baby Love" landete die Band einen spektakulären Welthit.

Schwarzer Rock mit Funk-Elementen, mit Wucht und Präzision gespielt, das hatte man bis dahin so noch nicht gehört. Das riss etliche von den Hockern und brachte sie auf die Tanzflächen. Auf ihrer "50 Years!"-Jubiläumstour sind Mother’s Finest in der Region jetzt noch zweimal zu sehen: Am Sonntag, 8. Mai, um 20 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach, am Samstag, 14. Mai, um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim.

Ob es danach noch einmal eine Tour geben wird? Joyce Kennedy (73) hatte vor fünf Jahren schon einmal ihren Abschied von der großen Bühne angekündigt. Sie singt und rockt noch immer...

Info: Mosbach, Sonntag, 8. Mai, 20 Uhr, Alte Mälzerei. Karten von 47,40 bis 55,40 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen oder in unserem Ticketshop.