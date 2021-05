Von Steffen Rüth

Ian, Deine Söhne sind drei und vier Jahre alt. Wie gut gelingt es Dir, das Leben als Vater mit dem Leben als – normalerweise – eifrig tourendem Musiker in Einklang zu bringen?

Ian Hooper: Wenn ich weg bin, und das ist dann ja meist gleich für ein paar Wochen am Stück, landet tatsächlich sehr viel Arbeit rund um die Familie auf dem Teller meiner Frau. Aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich auch wirklich richtig da und habe richtig Zeit für meine Kinder. Manchmal kommen sie auch mit zum Konzert und gehen da richtig ab. Die Kids finden es super, wenn ich auf der Bühne stehe, und sind danach noch tagelang voll im Showmodus, springen auf den Tisch und singen lauthals drauflos.

Du lebst mit Deiner Familie in einem Häuschen fernab des Trubels im Nordwesten Berlins. Ist das noch Rock’n’Roll oder schon Bürgerlichkeit?

Wenn ich mich mit meinen Kumpels aus den USA vergleiche, von denen einige schon kurz nach der Schule geheiratet haben und mit Anfang 20 schon lebten, wie andere mit 50, dann möchte ich doch betonen, dass ich mein Leben ziemlich cool finde. Klar, ich bin jetzt 34, Papa und nicht mehr der Jüngste in der Szene, aber ich habe noch immer sehr viel zu erzählen und scheue mich auch nicht, älter zu werden. Neue Erfahrungen bringen schließlich auch viele neue Impulse.

Ist "Land Of Broken Dreams" Dein Blick als Exil-Amerikaner aufs Heimatland?

Ja, und es ist ein kritischer Blick. Ich liebe die USA, doch sie sind einfach kein Sozialstaat, den du mit Deutschland vergleichen kannst. Ohne Arbeit fällst du dort sehr schnell in ein tiefes Loch. Hier bekommst du wenigstens noch Hartz IV, was so manchen Tontechniker oder Roadie aus unserer Crew seit einem Jahr wenigstens halbwegs am Leben hält. Mehr noch als in Deutschland geht die Mittelschicht in Amerika rapide verloren. Das System begünstigt die, die sowieso schon viel haben.

Bist Du deshalb 2008 zum Studium nach Deutschland gekommen und geblieben?

Ich hatte das so nicht geplant. Ich hatte eigentlich gar nichts geplant. Ich war jung mit sehr vielen großen Ideen, was ich mit meinem Leben machen wollte. Je länger ich in Deutschland geblieben bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass hier auch mit wenig Geld viel möglich ist. In Amerika stehen dir alle Türen offen, wenn du reich bist. Aber ich könnte dort niemals ein Musiker sein und als Musiker leben, so wie ich es in Deutschland seit Jahren mache. Wir sind ja relativ unbekannt. Für das Leben, das ich hier führe, bräuchte ich in Amerika superviel Geld.

So unbekannt seid Ihr ja nun auch nicht.

Es gibt noch sehr viel Luft nach oben. Und es ist wirklich so, dass uns mittlerweile seit mehr als einem Jahr das Einkommen komplett wegfällt. Das ist ein Riesenverlust. Auch deshalb bin ich so froh über "Sing meinen Song". So können wir finanziell den Ball im Spiel halten.

Die Mighty Oaks existieren immerhin schon zehn Jahren. Hättest Du das am Anfang für möglich gehalten?

Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo die Jahre hingegangen sind. Wir haben einfach Schwein gehabt. Auf unserem ersten Album hatten wir mit "Brother" einen Hit im Radio, wir haben sehr hart gearbeitet und sind organisch gewachsen. Unsere Band hat eine gesunde Größe, ich fühle mich gerade unheimlich wohl dabei, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein.

Das neue Album hört sich nicht mehr so glatt an wie die letzten beiden, sondern wieder so innig und reduziert wie Euer Debüt "Howl". War das so beabsichtigt?

Nein, aber es freut mich, wenn du das so empfindest. Wir hatten jetzt zum ersten Mal seit "Howl" wieder richtig Zeit und Ruhe, um die Lieder zu schreiben und gemeinsam zu entwickeln. Die letzten beiden Alben hatten wir zwischen Tür und Angel aufgenommen – im wörtlichen Sinn. Oft sind wir ungeduscht mit dem Tourbus zum Studio gefahren, dort ausgestiegen und haben direkt losgearbeitet. So wurden die Resultate selten einheitlich. Diese Platte habe ich in einem Rutsch bei mir zu Hause geschrieben, dort, in meinem Studio im Keller, haben wir sie auch aufgenommen.

Manche Stücke klingen recht dunkel. Wie hast Du Dich beim Schreiben gefühlt?

Unsicher. Ich habe mich auseinandergesetzt – mit mir selbst, mit Corona, mit Black Lives Matter, damit, was es heißt, Amerikaner zu sein. Im letzten Sommer, als ich die Platte schrieb, herrschte viel Ungewissheit, und Trump war noch Präsident. Jetzt kommt langsam mehr und mehr Hoffnung auf. Meine amerikanischen Freunde zum Beispiel sind alle schon geimpft.

Hast Du im Heimstudio genug Ruhe?

Das Studio ist mein Rückzugsort. Am liebsten bin ich ganz früh dort, meine besten Ideen habe ich ab 5 Uhr morgens, wenn die Sonne langsam aufgeht und der Kopf noch nicht gefüllt ist mit Gedanken. Meine Frau und meine Kinder schlafen dann noch, und ich höre nichts außer dem Gesang der Vögel.

Warum habt Ihr das Album eigentlich "Mexico" genannt?

Der Titelsong ist purer Eskapismus. In harten Zeiten musst du auch mal abschalten können und im Kopf die Flucht ergreifen – beispielsweise an einen mexikanischen Palmenstrand. Ich schrieb den Song, als die Deutschen wie bekloppt Klopapier horteten. Und die Amerikaner sich mit Munition für ihre Waffen eindeckten.