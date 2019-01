Von Julia Behrens

Heidelberg. Seit Ende des 20. Jahrhunderts baut man in Finnland einen Tunnel, der tief ins Erdinnere führt, bei Vollendung mehrere Kilometer lang sein und bis 2100 versiegelt werden soll. Das gigantische Projekt mit Namen Onkalo (finnische Bezeichnung für "Versteck") ist ein Endlager und wird nach Angaben der Betreiber für die kommenden 100.000 Jahre als "sichere Deponie" für Atommüll dienen.

Doch warum wird überhaupt eine so unglaubliche Anstrengung und nicht stattdessen ein Ausstieg aus der Atomenergie unternommen? Und was passiert eigentlich, wenn in wirklich sehr ferner Zukunft neue Zivilisationen auf diesen zerstörerischen Müll stoßen? Wenn Menschen durch verlorenes Wissen nicht mit den darin eingelagerten Gefahren umgehen können?

Solche und andere hochbrisante Fragen stellt der dänische Regisseur Michael Madsen in seinem Film "Into Eternity" von 2010. Zu sehen ist die Dokumentation jetzt als 15-minütiger Ausschnitt in der Ausstellung "Sharing as Caring 6" im Studio des Heidelberger Kunstvereins.

Die Reihe "Sharing as Caring" wird seit 2012 von der japanischen Kuratorin Miya Yoshida mal im Foyer, mal im Lichthof und jetzt im Studio des Kunstvereins implementiert und bezieht sich im weiteren Sinn auf die Auswirkungen der Reaktorkatastrophe von Fukushima. In der 6. Ausgabe der Serie geht es um die nicht absehbaren und unsichtbaren Folgen der Kernspaltung.

Die greift zum Beispiel auch Satoko Nema in ihren als "Paradigm" bezeichneten Foto-Arbeiten von 2016 auf. Die Künstlerin befasst sich mit der Wahrnehmung einer nuklear bedrohten Natur und bringt diesen Aspekt in atmosphärisch dichten, häufig verschwommenen Aufnahmen zum Ausdruck. Besonders interessant ist eine ins Blaue geratene Dämmerlandschaft in Großformat, in der man sich als Betrachter spiegelt und dadurch selbst zu einem Teil der Darstellung wird.

Etwas kryptischer wirkt die Dia-Installation "Landscape Series no.1" der vietnamesischen Künstlerin Nguyen Trinh Thi, in der Einzelpersonen in ländlichen Gebieten jeweils auf eine bestimmte Stelle deuten, ohne dass ersichtlich wäre, was mit diesem Gestus gemeint ist. Ob es sich dabei um Hinweise auf bereits vorhandene Umweltsünden handelt, bleibt offen, auch wenn die Diskussion um den Bau eines ersten Kernkraftwerks in der vietnamesischen Provinz Ninh Thuan die Arbeit inspiriert hat.

Diese Uneindeutigkeit bildet einen gewissen Kontrast zu den Fakten in Michael Madsens Film, der am 20. Januar in ganzer Länge im Karlstorkino - mit anschließendem Gespräch zwischen Regisseur und Kuratorin - gezeigt wird.

Info: Ausstellung: Sharing as Caring 6, bis 17. Februar im Heidelberger Kunstverein, Hauptstraße 97. Öffnungszeiten Dienstag/Mittwoch/Freitag 12 bis 19 Uhr, Donnerstag 15 bis 22 Uhr, Samstag/Sonntag 11 bis 19 Uhr. Film von Michael Madsen "Into Eternity" am 20. Januar, 19 Uhr, im Karlstorkino Heidelberg.