Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Täglich wiederholen sich die Szenen: Menschen strömen zu Bussen, Bahnen oder in die Kaufhäuser. Paare treffen sich, Passanten geraten in Streit. Da fragt ein Clochard nach "’nem Euro", dort gucken Touristen neugierig in die Luft und wundern sich, dass sie nirgends das Schloss erblicken. So spielt sie sich ab, die Comédie Humaine auf der Bühne des Heidelberger Bismarckplatzes. Jedes Mal mit neuen Facetten.

Doch auf zwei Konstanten ist Verlass: auf die gestrenge Bismarck-Büste und auf den verspielten Spaghettibrunnen, dem vor acht Jahren das Wasser abgedreht wurde. Das international bekannte Künstlerpaar Martin Matschinsky und Brigitte Matschinsky-Denninghoff hatte diese so luftige wie wuchtige Plastik geschaffen. Die beiden waren Meister des geschwungenen Chromnickelstahls, dem sie eine beschwingte Leichtigkeit zu geben vermochten. In vielen Städten findet man ihre Werke. Das wohl berühmteste heißt "Berlin" und wurde zur 750-Jahr-Feier der Stadt zwischen der Gedächtniskirche und dem Kaufhaus KaDeWe aufgestellt. Dessen verschlungene Röhren wurden bis zur Wiedervereinigung der Stadt als Symbol der Zusammengehörigkeit im Kalten Krieg interpretiert.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Martin Matschinsky am vergangenen Freitag im Alter von 98 Jahren an der Spree gestorben. Das gab die Berlinische Galerie am Mittwoch bekannt, sie betreut den künstlerischen Nachlass von Matschinsky und seiner bereits 2011 gestorbenen Ehefrau Brigitte. Ihr Heidelberger Spaghettibrunnen wurde 1985 als Blickfang auf dem damals neu gestalteten Verkehrsknotenpunkt aufgestellt. Gespendet hatte ihn der Unternehmer Viktor Dulger, daran erinnert eine Plakette.

Von "neuem Schwung und neuer Großzügigkeit" sprach der Kunsthistoriker Peter Anselm Riedel, als das Werk der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Einen Titel trägt es nicht, die Bezeichnung Spaghettibrunnen weckt aber Sympathien. Die metallischen Bänder und Röhren kann man in ihren geschwungen Formen als bildkünstlerische Antwort auf die Odenwaldhänge begreifen. Zugleich kontrastieren sie mit den wenigen Überresten der Raster-Fassade, die einst der Architekt Egon Eiermann für das Kaufhaus Horten entworfen hatte (heute Galeria Kaufhof). Kennengelernt hatte sich das Künstlerpaar 1952 in Darmstadt. Es konnte sich rasch etablieren in der Kunstszene und wurde auch zur documenta in Kassel und zur Kunstbiennale in Venedig eingeladen.

Schade nur, dass ihr Heidelberger Werk nicht mehr "bewässert" wird. Denn das lebensspendende Nass passt nicht nur ausgezeichnet zum roten Odenwald-Sandstein des Skulpturensockels, sondern auch zum quirligen Ambiente des Bismarckplatzes.