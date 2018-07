Von Nike Luber

Mannheim. Übertrieben schwellende weibliche Formen, wohin man blickt. Regisseurin Ekaterina Vasileva und Ausstatterin Sonya Kabozewa gewannen mit ihrem Konzept den Wettbewerb, den das Nationaltheater Mannheim für die Inszenierung von Mozarts "Don Giovanni" ausgeschrieben hatte.

Das Ergebnis weckte beim Mannheimer Sommer selbst erfahrenste Opernbesucher aus der sommerlichen Hitzelethargie. Auf roten Stöckelschuhen, blonde Locken (Perücken) auf dem Kopf, in rosaroten Nacktkörperanzügen schwärmten Sexobjekte auf die Bühne.

Chiffren dafür, wie Don Giovanni Frauen sieht. Der legendäre Frauenheld, hier wird er zu einem fast bedauernswerten Sexsüchtigen, der von seiner Droge nicht lassen kann. Wie auch, wenn der Lebensmittelpunkt offenbar aus einem schwarzen Swimmingpool besteht.

Auch die anderen Charaktere dieser Oper haben ihre Obsessionen. Donna Elvira, hier ebenso witzig wie treffend als alleinerziehende Mutter mit pinkfarbenem Kinderwagen unterwegs, um den Vater des Babys an ihre Seite zurückzuholen.

Donna Anna, die den unglücklichen Tod ihres Vaters nicht verarbeitet und deshalb ihren Verlobten zum Instrument ihrer Rache machen will, ihn aber sonst nicht ranlässt. Don Ottavio ist mit dieser Situation überfordert und wendet sich ab. Und das ist nicht die einzige Beziehung, die nach der Begegnung mit Don Giovanni nie mehr so sein wird wie zuvor.

Zerlinas Flirt mit dem Verführer, ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit mit Masetto, treibt einen dauerhaften Keil des Misstrauens in die eben erst begonnene Ehe. Don Giovannis Diener Leporello holt zur Registerarie nicht das Notizbuch, sondern die "eroberten" Schlüpfer heraus. Vasileva und Kabozewa loteten geschickt all die Elemente einer Farce aus, die in dieser Oper stecken.

Das reicht bis hin zu den gigantischen aufgeblasenen Füßen des Komturs, der als Rachegeist Don Giovanni in die Hölle holt. Darüber freuen sich all die "braven" Bürger und Beinahe-Opfer, von Donna Anna bis Zerlina, die sich dann gemeinsam in das Meer aus nackten, weichen Frauenkörpern stürzen. Don Giovanni lässt sie eben doch nicht los.

Die quirlige Inszenierung wird von den spielfreudigen Solisten getragen. Nikola Diskic verleiht dem sexsüchtigen Titelhelden enorme Präsenz. Mit müheloser Selbstverständlichkeit gelingt ihm das flüssige Parlando der Rezitative ebenso wie die glühende Champagnerarie und die selbst im Angesicht des Todes konsequente Weigerung, ein anderer zu werden als der, der er ist. Patrick Zielke ist ein kongenial mitspielender, souverän singender Leporello, dessen Charakter differenziert gezeichnet wird.

Gift und Galle in rasanten Koloraturen versprüht Ludovica Bello als rachsüchtige Elvira. Estelle Kruger gibt mit großer Intensität die im Leid versinkende Anna, deren intakte Jungfräulichkeit durch eine Art Frischhaltefolie über ihren Dessous propagiert wird. Juraj Hally hat das Glück, dem sonst so blassen Ottavio einen eigenen Charakter verleihen zu können.

In Gesang und Darstellung erweisen sich Amelia Scicolone und Philipp Alexander Mehr als ideal besetztes Paar Zerlina/Masetto. Filigran und beweglich im Klang, lebendig pulsierend in der Rhythmik steuert das Orchester des Nationaltheaters unter der Leitung von Alexander Soddy einen ausdrucksvoll stimmigen Mozart bei.