Vor einer Gaffiti-Wand in Mannheim: Der Schauspieler Helgi Schmid spielt gerne in turbulenten Szenen. Foto: Uwe Anspach

Von Stefan Otto

Mannheim. Vor knapp fünf Jahren startete mit der Serie "You Are Wanted" die erste deutsche Eigenproduktion von Amazon Prime Video. Nun lässt der Streaminganbieter den ersten deutschen Spielfilm folgen: die Komödie "One Night Off", in der der Mannheimer Helgi Schmid eine wichtige Rolle übernommen hat.

"Ich denke, dass in dieser schwierigen Zeit, in der jeder nach Leichtigkeit und nach einem Grund zu lachen sucht und sich danach sehnt, wieder Konzerte oder Clubs zu besuchen, unser Film gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt", erklärt Christian Becker von der Rat Pack Filmproduktion, die "One Night Off" für Amazon Originals realisierte. "Den finanziellen Aufwand, der dahintergesteckt hat, hat man gemerkt", berichtet der Mannheimer Schauspieler Helgi Schmid.

"Schon durch die Ausstattung und die Motive", ergänzt er, "und dass wir da die Möglichkeit hatten, während Corona eine Partyszene mit 100 Komparsen zu drehen, auf eine sichere und geschützte Art und Weise". Schmid, in der Pfalz aufgewachsen und zuletzt im deutsch-afrikanischen, zum Teil in Mannheim gedrehten Drama "Borga" zu sehen, spielt den feierwütigen, kiffenden Chaoten "Baumi", der seinen Kumpel Noah (Emilio Sakraya) auf riskante Abwege bringt. Baumi ist nämlich noch Junggeselle, Noah aber ein frischgebackener Vater, der sich gerade herausgefordert sieht, seiner Familie zu beweisen, dass er sehr wohl auch alleine auf das Baby aufpassen kann. Nur weil er noch nicht gänzlich in seiner Vaterrolle angekommen ist und Baumi ihn dazu überredet, noch einmal Party zu machen, wird es eine sehr lange, ereignisreiche Nacht, in der sozusagen eine Katastrophe die nächste jagt. Das fünfmonatige Baby Ben ist durchgehend dabei, im Kindersitz im Auto oder in einer Trage vor Noahs Bauch, bei einer luftigen Party auf dem Dach, einem lauten Konzert im Club, bei einem Raubüberfall im Kiosk oder allein im versehentlich verschlossenen Auto.

"Das Baby war fantastisch. Ich habe selten so ein ruhiges und zufriedenes Kind erlebt", schildert Schmid die Dreharbeiten in Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Umgebung. Selbst Vater einer dreijährigen Tochter, lag ihm Sakrayas eher bremsende Rolle eigentlich näher als die des unbedarft naiven, tollpatschigen und massiv überdrehten Jünglings. "Meine aktuelle Lebenssituation ist komplett konträr zu der von Baumi. Mir geht es privat eher so wie Noah." Umso mehr Spaß habe es ihm freilich gemacht, "da so in die Vollen zu gehen". Baumi sei eine super Rolle, findet Schmid. "Ich mag diese Komödiantik, dieses Naive, das Vorlaute und Schnelle. Etwas zu sagen und nicht genau darüber nachzudenken oder erst zu handeln und dann erst zu begreifen, worum es eigentlich geht."

Tatsächlich ist es Schmid, der in "One Night Off" mehr als alle anderen aus sich herauszugehen scheint, wenn er, von Drogen beflügelt, Dummheiten anstellt oder einfach nur tanzt. Mithalten kann da allenfalls noch Noahs argwöhnische Schwägerin Sarah (die Zürcher "Tatort"-Kommissarin Carol Schuler), die selbst "high wie Snoop Dogg" unterwegs ist, das gefährdete Baby zu retten.

Die Prime-Premiere folgt der eingefahrenen Erfolgsspur einschlägiger Komödien von "Drei Männer und ein Baby" bis "Hangover". Die Gesichtslosigkeit und damit Austauschbarkeit des Schauplatzes zielt offensichtlich auf ein internationales Publikum, wie die Mischung aus Stoner-Movie und Slapstick auf junge Zuschauer. Ob das der richtige Weg ist, von Deutschland aus Filme erfolgreich in die Welt zu streamen, bleibt fraglich. Helgi Schmids Karriere könnte durch die internationale Auswertung immerhin noch mehr Fahrt aufnehmen als bislang. Zuletzt hat der 35-Jährige einen MDR-"Polizeiruf 110", das NDR-Drama "Meine Freundin Volker" und für die ARD-Mediathek die Degeto-Serie "How to Dad" abgedreht.

Info: "One Night Off" startet heute bei Amazon Prime Video.