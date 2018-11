Von Dominique Mayr

Mannheim. Die Musikkritiker der Metropolregion Rhein-Neckar haben einen ganzen Abend lang tiefe Einblicke in ihr Innerstes ermöglicht: Natürlich stand der Humor an erster Stelle, wie sich schon bei der Eröffnung des souverän moderierenden Stefan Dettlinger, Kultur-Ressortleiter des Mannheimer Morgen, zeigte. Es wurde schnell deutlich, was die Kritiker stets mühsam an Konzerten finden: Noten erneut richten, Brille noch einmal polieren oder die berühmte Klavierbank auf das richtige Niveau bringen.

Durch "bewusst eingearbeitete Fehler" im Konzertablauf blieb der Zuschauer den gesamten Abend stets im satirisch Unklaren, ob Ankündigungen und Umsetzungen einander wirklich entsprachen. Genial und doch fast zu erwarten war die musikalische Eröffnung mit "Der Musikkritiker" von Georg Kreisler - sehr authentisch adaptiert von Dettlinger, der jammerte, dass er "so unmusikalisch" sei.

Für Irritation sorgte dann der Auftritt von RNZ-Redakteur Matthias Roth im Golfer-Outfit und seiner Uraufführung "Exodus". Spätestens hier war man sich nicht mehr sicher, ob die Ironie oder die Realität im Vordergrund stand. Offen erklärte er dem Publikum, dass er keine Lust mehr verspüre, sein Instrument zu üben und sich daher für diese Form der Präsentation entschieden habe. Es wurde ein philosophischer und gesellschaftspolitischer Rundumschlag, der offenlegte, in welcher Gefühlswelt sich der Redakteur angesichts der heutigen politischen Entwicklungen befindet. Und so endete der melodramatische Monolog mit dem Ausruf und Fazit, die Basis müsse geändert werden. Wie wahr!

Klangschön und sensibel trugen Marie-Theres Justus Kinderstücke von Bach und Chick Corea sowie Maria Hörl ein Werk ihres Lehrers Sidney Corbett am Klavier vor.

Elina Lukijanova erhielt den 1. Delta-Kompositionspreis. Foto: Manfred Rinderspacher

Zu Beginn der zweiten Konzerthälfte fand die Verleihung des ersten, mit 5000 Euro dotierten, Delta-Kompositionspreises an Elina Lukijanova statt. Freudestrahlend nahm sie diesen entgegen, mit dem Auftrag, ein neues Stück zur Uraufführung durch das KlangForum Heidelberg e.V. zu komponieren. Der Preis wurde mit den Einnahmen dieses Abends finanziert. Die Höhepunkte in der zweiten (insgesamt zu langen) Hälfte bildeten die über 80-jährige Waltraud Brunst mit einer legendären Version von Kreislers "Also geben Sie acht", sowie die Rap-Eigenkomposition von Florian Lim "Fieber" und Dettlingers Vortrag der Klavierfassung des Sonetto 104 di Petrarca von Franz Liszt.

Das sehr unterhaltsame Finale - im Stile des "Literarischen Quartetts", nur eben zu dritt und im musikwissenschaftlichen Kontext - wurde von "den drei H’s" (Hans Hachmann, Stefan Hoffmann und Gabor Halasz) präsentiert: Mit einer bissigen musikalischen Analyse eines Diabelli-Werkes wurde dieses vor den Ohren der Zuhörer skelettiert und genüsslich auseinandergenommen.

Nach fast 180 Minuten wurden die Zuschauer nach Hause entlassen und hatten vielleicht noch das Zitat des Fußballspielers Andy Möller im Ohr: "Mein Problem ist, dass ich immer selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber".