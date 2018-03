Von Peter Wiest

Mannheim. Kein Schwein ruft ihn an. Immer noch nicht. Und keine Sau interessiert sich für ihn. Behauptet er zumindest nach wie vor - selbst nach all den Jahren, die er jetzt schon im Rampenlicht steht. Und er singt es raus im Brustton der Überzeugung: Für diejenigen, die ihn sicher gerne mal anrufen würden, wenn sie nur seine Nummer hätten - und von denen man nun wirklich nicht sagen kann, dass sie sich nicht für ihn interessierten.

Denn die Bude ist rappelvoll. Pardon, natürlich nicht die Bude, sondern die gute Stube der Stadt Mannheim: Der Mozartsaal des Rosengartens ist bis auf den allerletzten Platz besetzt, wenn Max Raabe mal wieder mit seinem Palast-Orchester konzertiert. Da kann er dann singen, was er will: Sein Publikum ist vom ersten Ton an hin und weg, spendet immer wieder fast schon frenetischen Applaus. Ja, es vergöttert ihn geradezu, diesen Bariton im Smoking mit der akribisch im Stil der 20er Jahre zurecht gekämmten Frisur.

Irgendwie spricht es dabei immer wieder mal den Texten von Raabes Liedern Hohn, dieses Konzert. Etwa dann, wenn er davon singt, wie schön es sein kann, den perfekten Moment einfach mal zu verpennen, Fünfe grade sein zu lassen und morgens im Bett liegen zu bleiben. Was hätten sie da verpasst, die Fans, wenn sie an diesem Tag nicht in den Rosengarten gekommen wären, um Raabes neues Programm zu hören! Nein, nicht nur den Titelsong und all die anderen herrlichen Stücke des aktuellen "Perfekte Moment"-Albums - natürlich auch (fast) all das Gute und Alte, womit der heute 55-Jährige Sänger zusammen mit seinem Palast Orchester erfolgreich seit zwei Jahrzehnten durch die Lande zieht.

Vielleicht ist dieser scheinbare Kontrast von teils lethargisch anmutenden Texten und euphorischer Stimmung im Publikum ja sogar Absicht. Schließlich ist sie offensichtlich - und offen hörbar - durchkonzipiert vom ersten bis zum letzten Moment und Ton, diese Show. Da wird nichts dem Zufall überlassen - und schon gar nicht der Improvisation. Was ihr allerdings keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil: Eine Art augenzwinkernde vordergründige Sterilität gehört hier dazu - auch und gerade im optischen Bereich.

Musikalisch ist Raabe im Rosengarten über zwei Stunden lang absolut auf der Höhe. Er steht gesanglich seit Langem im Zenit - und das wird vermutlich auch noch eine Weile so bleiben. Die Stimme kommt reiner, klarer und prägnanter rüber denn je; die Entertainment-Qualitäten auch und gerade bei den typisch-trockenen, originellen und hin und wieder zeitbezogenen Ansagen ("Kann es sein, dass sich der mächtigste Mann der Welt nur durch die Ungewöhnlichkeit seiner Frisur im Amt hält?") halten damit Schritt.

Und nicht zuletzt ist das, was die zwölf Musiker des Palast Orchesters drauf haben, sowieso längst jenseits von Gut und Böse - von ihnen könnte fast jeder auch mal solo auftreten. Schön zu sehen dabei: Die elf Herren und eine Dame haben noch immer Spaß daran. Das wollen und können sie nicht verhehlen.

"Guten Tag, liebes Glück", "Fahrrad fahr’n", "Du bist viel zu schön für einen Mann allein" vom neuen Album; dazwischen altes Grandioses wie "Ich wollt, ich wär ein Huhn", "Amalie geht mit ‘nem Gummikavalier ins Bad" oder ein einfach nur wunderschönes "Salome": So schwebt man dahin im Publikum und merkt dabei fast gar nicht, wie die Lasten des Alltags immer mehr von einem abfallen. In der Tat: Entspannter geht’s kaum.

Am Anfang könnte man fast neidisch werden, wenn man diesen Mann da so leicht und locker oben auf der Bühne stehen sieht und singen hört. Braucht man aber nicht: Spätestens nach einer Stunde wird einem bewusst, wie entspannt man jetzt selbst geworden ist. Und das bleibt dann so bis zum Schluss, bis zu den obligatorischen und hochverdienten Zugaben - und sogar auch danach noch auf dem Nachhauseweg. Mal sehen, wie’s dann morgen früh aussieht. Vielleicht dreht sich ja der eine oder andere Konzertbesucher tatsächlich nochmal um und pennt ein oder zwei Stündchen länger … was gäb’s schon zu versäumen?