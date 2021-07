Symbol für Mannheim: der Wasserturm am Beginn der Augustra-Anlage. Archivfoto: RNZ

Mannheim. (mr) Der künstlerische Leiter der Mannheimer Philharmoniker, Boian Videnoff, hat viel vor: Jetzt präsentierte er eine Übersicht der geplanten Konzerte und Aktivitäten seines Orchesters sowie eine Vorschau auf eine neue Kammermusikreihe "Finest Classics" in Mannheim.

Die Philharmoniker werden die Saison 2021/22 mit einer Reihe kostenloser Open-Air Konzerte im Juli und August beginnen und im Rahmen des Mannheimer Kulturtragfestivals zwei Kinderkonzerte spielen (24.7. und 20.8.) sowie am 26. Juli ein Orchesterkonzert mit Sergei Babayan und Sarah Traubel. Am 21. August wird Olga Zado mit einem Violin-Quintett zu sehen sein.

In sieben Orchesterkonzerten werden die Philharmonikerunter unter Boian Videnoffs Leitung von Oktober bis Juni einen weiten musikalischen Bogen spannen. Von Beethoven über Mozart und Brahms bis zur Uraufführung von Kareem Roustoms Violinkonzert No.1 in der großen Orchesterfassung. Unterstützt werden die Philharmoniker u.a. von Sergei Babayan, Sergei Nakariakov, Michael Barenboim und dem Beethoven-Chor Ludwigshafen. Alle Orchesterkonzerte finden im Mozartsaal im Mannheimer Rosengarten statt.

Unter der künstlerischen Leitung von Frau Zado werden im Rahmen der Konzertreihe Finest Classics internationale Stars in die Metropolregion geladen. So werden Martha Argerich und Mischa Maisky ein gemeinsames Konzert geben. Weitere Künstler sind das Jerusalem Quartett, Arcadi Volodos, Pablo Barragán, Kian Soltani, Boris Brovtsyn, Amihai Grosz, Claudio Bohorquéz und Olga Zado. Die Konzerte werden im Musensaal des Rosengartens in Mannheim sowie teilweise im Schloss Schwetzingen zu hören sein.