Von Monika Frank

Mannheim. Während seine Filme immer öfter für die Bühne adaptiert werden, sind die 24 Theaterstücke Rainer Werner Fassbinders nahezu vergessen. Für ihre ersten Inszenierungen, die jetzt als Doppelabend im Studio des Mannheimer Nationaltheaters Premiere hatten, wählten die Regie-Assistentinnen Jennifer Peterson und Leonie Thies mit „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ und „Warum läuft Herr R. Amok?“ ein Leinwandmelodram aus dem Todesjahr des Autors 1982 und einen 1970 zusammen mit Michael Fengler gedrehten Film.

Veronika Voss, eine der starken Frauenfiguren aus Fassbinders BRD-Trilogie, will ihr Karriere-Ende nicht wahrhaben. Ihr Ruhm als Filmstar der Vorkriegszeit ist im Wirtschaftswunderland längst verblasst. Die Angst vor dem Alter und berufliche Demütigungen treiben sie in die Fänge von Frau Dr. Katz, die für viel Geld Morphium verschreibt, dessen Wirkung bald nachlässt. Die Zufallsbegegnung mit dem Sportjournalisten Robert Krohn, der von ihr fasziniert ist, kann sie nicht retten. So sucht sie mit einer Überdosis von Schlaftabletten für immer Ruhe.

Weit weniger dramatisch mutet das alltägliche Mobbing an, dem Herr R. im privaten und beruflichen Umfeld ausgesetzt ist. Jedes Gespräch wird von ihm als indirekter Vorwurf oder offener Angriff empfunden. Bis Herr R. sich wie einer fühlt, der zu ertrinken droht, weil das Wasser immer höhersteigt. Da genügt ihm dann schon das nicht enden wollende Smalltalk-Gequatsche der Nachbarin, um sie, seine Frau und den Sohn zu erschlagen, ehe er sich selbst tötet.

Das Bühnenbild für beide Inszenierungen hat Marina Schutte aus einem Stangengerüst mit mobilen Teilen so flexibel gestaltet, dass es bei Veronika Voss eine erhöhte eigene Spielebene für die diabolische Ärztin eröffnet und bei Herrn R. als Wandregal aus labyrinthisch aneinander gefügten Guckkästen dient, in denen allerlei Nippes ausgestellt sind. Mehr schlecht als recht beherbergen sie auch die dort eingequetschten Menschen. Tamara Priwitzer entwarf die zum Regie-Stil passenden Kostüme, und der Soundtrack von Friedrich Byusa Blam setzt ebenso wie Björn Klaassens Lichtregie atmosphärisch wichtige eigene Akzente bei den zwei je 70-minütigen Aufführungen, die künftig sowohl im Doppelpack als auch getrennt gezeigt werden.

Ragna Pitolls Veronika Voss ist in der ganz auf sie ausgerichteten Inszenierung von Jennifer Peterson ein Solitär, dessen facettenreicher Glanz alles andere in den Schatten stellt. Wenn sie getrunken hat, wenn das Rauschgift wirkt, wird sie wieder eins mit ihrem Selbstbild von der Traumfrau, die ihre Wirkung auf Männer sehr souverän einzusetzen weiß, da kann sie in einem Moment verführerisch und kurz darauf arrogant sein. Umso jämmerlicher sind die Zusammenbrüche, das Versagen in der Liebesnacht, die sie Krohn verspricht, das Betteln um Drogen-Nachschub, das erschöpfte Zurücksinken in die Arme der Ärztin. Am Ende darf sie in Schönheit sterben: Nach einem letzten großen Auftritt mit dem Sehnsuchtssong „Memories Are Made of This“ versinkt sie in den wogenden Fellmassen ihres weißen Pelzmantels. Nicolas Fethi Türksever als Robert Krohn, Sophie Arbeiters Dr. Katz wie auch Samuel Koch und Matthias Breitenbach in den übrigen Rollen bleiben dagegen schemenhaft blasse und blutleere Randfiguren.

Leonie Thies folgt in ihrer Inszenierung von „Warum läuft Herr R. Amok?“ zwar recht nah der Geschichte, die der Fassbinder/Fengler-Film erzählt, entfernt sich, was deren Lesart und ästhetische Umsetzung betrifft, aber umso weiter vom Vorbild. Es geht durchweg zum Totlachen lustig zu in dieser bonbonbunten Comedy. Nur in einer Szene – wenn Arash Nayebbandis sympathisch verhuschter Herr R. seine Mutrede beim Betriebsfest hält – wird ein wenig Tiefgang gewagt. Neben Nayebbandi tragen auch Tala Al-Deen (Frau R.), Annemarie Brüntjen und Robin Krakowski mit ungebremster Spielfreude zum hohen Unterhaltungswert der Aufführung bei.

Info: Die nächsten Vorstellungen: „Warum läuft Herr R. Amok“ 8. u. 21. 12., „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ 10. 12., Doppelabend 13. 12.