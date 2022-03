Von Jesper Klein

Mannheim. "Alles ist Symbol und Analogie", merkt die Figur des Schreibers an, und fast glaubt man, sie beschreibe mit diesem Satz das Stück selbst, in das sie vom Komponisten gesteckt wurde. Sidney Corbetts Kammeroper "Keine Stille außer der des Windes" stützt sich auf das vom Lissabonner Leben inspirierte Prosa-Hauptwerk "Buch der Unruhe" des portugiesischen Dichters Fernando Pessoa (1888-1935). Am Sonntagabend feierte sie im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters Premiere.

Vorweg: Corbetts Musiktheater ist durchaus schwer zugängliche Kost. Das liegt zunächst an der gewählten literarischen Vorlage, denn Pessoas Text hüllt die aus dem Leben gegriffenen Menschenbeobachtungen, die hier auf sieben Figuren aufgespaltet werden, stets in den Schleier des Abstrakten. Alles kann für etwas anderes stehen. Protagonisten wie Publikum tun sich schwer damit zu bestimmen, ob das, worum sich die selten stringenten Gespräche gerade drehen, nicht doch insgeheim Chiffre für etwas anderes ist. Eine Reisende, die nie aufbricht, eine Braut, ein Hilfsbuchhalter – alles nur Symbol? "Der einzige geheime Sinn der Dinge ist, dass sie keinen geheimen Sinn haben", wirft der Beobachter ein. Doch soll man ihm glauben?

Sidney Corbetts 2007 in Bremen uraufgeführte Oper macht einem das Begreifen zunächst einmal nicht leichter. Sie fügt der Vorlage eine nebulöse, mehr karge als sinnliche Tonlandschaft hinzu. Der Unruhe verkörpernde Wind, ein zentrales Motiv, rauscht schon vor Beginn der Vorführung, eine ratternde Schreibmaschine verklammert den Abend auf klanglicher Ebene. Das klein besetzte Nationaltheater-Orchester spielt unter der Leitung von Elias Corrinth wohl aus Platzgründen hinter der Bühne, was das Atmosphärische der Musik unterstreicht.

Vorne auf der Bühne setzt Regisseurin Pia Partum der abstrakten Kunst glücklicherweise etwas Fassliches entgegen: ein sommerliches, etwas dekadentes Abendessen mit Wein und Meeresfrüchten. Die Szene spielt in einer spröden Betonkulisse am Meer, im Hintergrund werden vage umrissene Meeres- und Nebelszenen in bedrohlichem Grau an die Wand projiziert. In dieser Kulisse spielen sechs der sieben Protagonisten (teils aus dem Opernstudio, teils Gäste), nur der für den erkrankten Kammersänger Thomas Jesatko einspringende Stefan Sevenich singt die Rolle des Schreiber aus der Not heraus, aber nicht weniger überzeugend am Pult außerhalb der Szene.

Auch wenn der Abend durchaus einige Momente des Schmunzeln bereithält, weitgehend Michael Ransburg als Buchhalter vorbehalten, hat dieses "Gegenbild zu einer grauenhaften Wirklichkeit", wie Intendant Albrecht Puhlmann das Theater in seiner Anmoderation beschreibt, etwas Bedrückendes. An dem doppelbödigen Spiel mit Weisheiten, dem Nebeneinander verschiedener Sprachen und der ständigen Flucht ins Symbolhafte haftet etwas Manieriertes, dem sich der Zuschauer bewusst hingeben muss. Wer sich mit solchen richtungslosen Gedankenspielen zum Sinn des Lebens anfreunden kann, mag in Corbetts Oper für sich eine individuelle Erkenntnis finden. Nach knapp 90 Minuten, wenn wie zu Beginn die Schreibmaschine rattert, endet diese Reise ins Ungewisse – bezeichnenderweise mit dem Einschalten der Nebelmaschine.

Info: Weitere Aufführungen am 9. 3., 19. 3., 20. 3. und 1. 4.