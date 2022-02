Mannheim. (RNZ) Von Donnerstag, 24. Februar, an wird Mannheim für drei Wochen zur Literaturstadt: Bei 15 Veranstaltungen im Rahmen von "lesen.hören" lesen und diskutieren etablierte Größen der deutschen Literatur und Nachwuchsautoren ihre aktuellen Bücher. Den Auftakt macht Felicitas Hoppe mit "Die Nibelungen neu erzählt".

"Drama – Liebe – Wahnsinn": So klingt das dreistimmige Versprechen, wenn Felicitas Hoppe alte Helden neu einkleidet. Buchstäblich. Denn "Frau Kettelhut" ist mit von der Partie. Die sorgte bei Fritz Lang dafür, dass die Kostüme sitzen. "Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm" heißt Hoppes neuester Coup.

Jahre hat sie daran gearbeitet, in dunklen Kneipen mit Hagen gefochten und mit Brunhild gelitten, Kriemhild verstanden und Siegfried belächelt. Oder war das nicht Hoppe, sondern eine auf dem Holzweg, mit Blick auf eine Bühne, die sich dreht? Zwischen Rhein und Donau, von Norden nach Osten, eine Bühne aus Worten und einem Rhythmus, in den man einsteigt wie ins Wasser, das Hagen Siegfried in Aussicht stellt und in Blut verwandelt. So beginnen das Drama und der Wahnsinn. Nur die Liebe war vorher da.

Fragt man Felicitas Hoppe nach dem, was ihre Nibelungen ihr abverlangt haben, sagt sie: So viel sei bei ihr noch nie gestorben worden. "Nur Helden fürchten sich nie, darum schreiben sie keine Bücher", sagt sie. Um Furcht, gewaltige Bilder und ihre Brechung, um große Literatur und kleinliche Helden, ums Lachen und Sehnen und die aus dem Beiboot geht es. Und um das, was am deutschen und europäischen Grund liegt. Hoppe bringt ihre Figuren der Komik, des Zorns, der Trauer ins Spiel. Birgitta Assheuer liest das mittelhochdeutsche Original. Matthias Bergmann spielt auf der Gambe. Moderiert wird die Eröffnung des 16. Mannheimer Literaturfestes von Insa Wilke.

Info: Mannheim, Donnerstag, 24. Februar, 20 Uhr, Alte Feuerwache. Karten für 17 Euro unter Telefon 0 180 / 60 50 400 oder online unter altefeuerwache.reservix.de.