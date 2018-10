Mannheim. (voe) Es wäre ein gewaltiger Verlust für Mannheim: Die höchst erfolgreiche Kunsthallendirektorin Ulrike Lorenz wird womöglich im Herbst 2019 Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar. Für diese Position wurde sie gestern von Thüringens Kulturminister Benjamin-Emanuel Hoff vorgeschlagen. Die Entscheidung des Stiftungsrats fällt in zwei Wochen.

Die Amtszeit des jetzigen Präsidenten, Helmut Seemann, endet aus Altersgründen im nächsten Jahr. Der gebürtige Heidelberger hat das Amt seit 2001 bekleidet. Die Klassik-Stiftung Weimar gilt als eine der bedeutenden öffentlichen Kultureinrichtung Deutschlands. Träger sind der Bund, das Land Thüringen und die Stadt Weimar. Zur Stiftung gehören rund 20 Kultureinrichtungen, Museen, das Goethe-Schiller-Archiv und historische Gebäude wie Goethes Wohnhaus am Frauenplan. Flaggschiffe sind die Anna-Amalia-Bibliothek und das Bauhausmuseum in Weimar.

In der Mannheimer Kunsthalle wurde ein möglicher Wechsel von Ulrike Lorenz gestern nicht kommentiert. Erst im Frühjahr wurde ihr Vertrag mit der Stadt Mannheim bis 2023 verlängert, auch in Anerkennung für ihr enormes Engagement für die gerade erst spektakulär erweiterte und neu konzipierte Kunsthalle. Ulrike Lorenz leitet die Institution seit 2009. Zuvor war die promovierte Kunsthistorikerin Chefin des Dix-Hauses und des Stadtmuseums ihrer Geburtsstadt Gera, anschließend von 2004 bis 2008 Direktorin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie in Regensburg.