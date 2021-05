Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Unkonventionelle Kleidung und lange Mähne sind Visitenkarte des Sängers, Tänzers und Schauspielers Sascha Krebs. Aber das Wichtigste im Steckbrief des Künstlers aus Sandhausen: mit einem Stimm-umfang von über drei Oktaven kommt der Vokalist seinem großen Vorbild Freddie Mercury von Queen sehr nahe. Zufall? Nein, denn Queen, die britische Band mit ihrem extravaganten Frontmann, spielt eine nicht unwesentliche Rolle in seiner Karriere.

Seit der ersten Stunde des legendären Tribute-Musicals "We will rock you" hat der heute 44-Jährige die Bretter im deutschen Sprachraum gerockt. Wahrscheinlich könnte er inzwischen locker einen "Konzerthausführer" schreiben. Auf derart vielen Bühnen hat er in kürzester Zeit den "Khashoggi", "Bap" oder "Brit" gegeben. Diese erstaunliche Verwandlungsfähigkeit sucht im Genre ihresgleichen. In über 1200 Aufführungen von Köln bis Wien, von München bis Hamburg und sogar im renommierten Berliner Theater des Westens schlüpft das ambitionierte Multitalent in die unterschiedlichsten Hauptrollen.

Gut ein Drittel seines bisherigen Künstlerlebens bleibt er dem Engagement in der gefeierten Rockoper treu. Ein guter Lehrmeister für den jungen Musiker wird schon Ende der 90er Jahre seine Zeit im "Tanz der Vampire". In Wien erntet Krebs als Herbert, schwuler Sohn des Grafen von Krolock, wahre Jubelstürme.

Dass der ambitionierte Allrounder bis vor dem Lockdown als Frontmann der wohl besten deutschen Queen-Tribute-Formation schleuderte, ist sicher kein Zufall, eher genetisch bedingt. Die bundesweiten Gigs mit den Queen Kings nehmen momentan verständlicherweise keinen Raum in der Zeitplanung ein. Bis zu 100 Konzerte im Jahr und ein eigener Fanclub sagen aber viel aus über die Qualität der Band und ihres Sängers.

Ein kleiner Chor in Sandhausen wurde einst zur Keimzelle des Erfolgs und führte den Jugendlichen, der damals fleißig Akkordeon übt, zum ersten Mal in die Sphären der gesungenen Musik. "Aber meine Stimme ist sehr leise damals und taugt noch nicht zum Solisten, obwohl mich mit 16 Jahren eine Aufführung von "Hair" im Rosengarten umgehauen hat", blickt er schmunzelnd zurück.

Aber das lässt sich ändern und er nimmt in Heidelberg, seiner Geburtsstadt, Gesangsunterricht bei einem Opernsänger. Mit einem guten Ergebnis: Nach dem Abitur reicht das Stimmvolumen für die Aufnahmeprüfung an der Stage School von Hamburg. Und wie haben die Eltern die künstlerischen Ambitionen gesehen? "Meine Eltern haben mich auf meinem künstlerischen Weg immer unterstützt, auch finanziell", sagt der "Tausendsascha", und bei diesen Worten klingt Freude und Stolz mit.

Hintergrund Steckbrief Name: Sascha Krebs Instrumente: neben Gesang Gitarre, Piano, Akkordeon Musikstil: [+] Lesen Sie mehr Steckbrief Name: Sascha Krebs Instrumente: neben Gesang Gitarre, Piano, Akkordeon Musikstil: Rock/Pop/Musical Livekonzerte/Auftritte: Regelmäßige Livestreams "Rockt zu Hause" jeweils auf Youtube aus dem Capitol; nächster Termine am 22. Mai um 19 Uhr. Ein Konzert wieder mit Zuschauern ist geplant für Montag, 20. September, 20 Uhr, unter dem Titel "9 1/2 Saschas – One is not enough". Alben: keine Musik im Internet: https://www.youtube.com/watch?v=1cKuaFyfBkI Kontakt: sascha@saschakrebs.com Homepage: www.saschakrebs.com

Aber es kommt ganz anders als erwartet. Die Ausbildungszeit an der Alster bricht er bereits nach einem Jahr ab, denn Krebs erhält eine einmalige Chance: bei den Freilichtspielen in Tecklenburg kann er sich im Hippie-Musical "Hair" erste Sporen verdienen. Bis heute hat er deshalb die Liebe für sein "Sprungbrett" Tecklenburg erhalten. Nach dem "haarigen" Auftritt folgen Gastspiele in der "Rocky Horror Show", "Hello Dolly", "Jesus Christ Superstar" oder "Dracula". Quasi Dauergast war er auch in der Show "Rock meets Classic". Dort tourt er mit Giganten wie Mick Box von Uriah Heep, Midge Ure von Ultravox oder Ian Gillan von Deep Purple und Alice Cooper. "I was listening to you today – you sing like a motherfucker", sagt Nazareth-Sänger Dan McCafferty direkt nach einer Vorstellung zu ihm. Und das war keineswegs negativ gemeint.

Der Chef des Capitols, Thorsten Riehle, drückt sich weniger drastisch aus, teilt aber die Wertschätzung für den vielseitigen Sandhäuser: "Sascha Krebs gehört zum Haus, wie der Wasserturm zu Mannheim". Trotz der Pandemie ist Krebs dort präsent. Fast wöchentlich streamt das Capitol die Show "Rockt zu Hause". Hier geben sich "Sascha und Gäste" zwei Stunden lang das Mikrofon in die Hand.

"Als Kollege ist er professionell und immer auf den Punkt vorbereitet. Und obwohl er an den großen Häusern und mit verschiedenen Produktionen in den großen Arenen tourt, ist er kollegial und hilfsbereit geblieben. Er ist ein feiner und zuverlässiger Kerl, der zu seinem Wort steht. Das ist in einer Branche, in der oftmals der Schein das Sein bestimmt, eine wohltuende und positive Eigenschaft", lobt Riehle den Mann, der "Rockt zu Hause" auf Youtube populär gemacht hat.

Sascha Krebs wohnt inzwischen in Mannheim und ist ein bodenständiger Mensch geblieben. Das erklärt auch, warum er der Spielstätte die Treue hält. Alle Akteure hätten dort künstlerische Freiheit und nicht zuletzt stimme die Chemie unter den Mitwirkenden. Seine Partnerin, die Choreografin Doris Marlis, stammt übrigens auch von der Talentrampe an der Waldhofstraße.