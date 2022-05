Mannheim. (RNZ) 70 wurde Wolfgang Petry im vorigen Jahr. Der Mann mit der Mähne, dem Schnauzbart, dem mit Freundschaftsbändchen zugepackten linken Unterarm und den Hits, die so gut wie jeder kennt. Die Bändchen sind inzwischen ab, die Mähne ist ein wenig lichter geworden, der Schnäuzer einem Drei-Tage-Bart gewichen. Doch seine bodenständigen Gassenhauer wie "Wahnsinn (warum schickst du mich in die Hölle? – Hölle! Hölle! Hölle! Hölle!)" oder "Weiß der Geier" haben sich in den Ohren festgesetzt.

Die Show "Wahnsinn", an deren Entwicklung der Kölner Sänger mitgearbeitet hat, würdigt das Wirken des Schlagerstars und seine größten Hits: witzig, emotional, stimmungsvoll.

Das Publikum erwarten jede Menge Wolfgang Petry-Hits, gesungen von einem Ensemble aus mehreren Sängerinnen und Sängern, Tänzer, Liveband und ein Bühnenbild mit großer Leinwand und vielen Spezial- und Lichteffekten.

In einer atemberaubenden zweistündigen Zeitreise leben bewegende Momente, unterhaltsame Geschichten und Anekdoten aus Petrys Karriere wieder auf. Zeitlich knüpft die Show an das legendäre Abschlusskonzert von Petrys umjubelter "Einfach Geil"-Tournee aus dem Jahr 1999 an und will die Energie von damals wieder spürbar machen. Die Zuschauer sind bei der großen Petry-Party aktiv zum Mitmachen aufgerufen. 70 Jahre "Wolle" Petry – das ist für Fans der Wahnsinn.

Info: Mannheim, Sonntag, 15. Mai, 20 Uhr, SAP-Arena. Karten kosten zwischen 47 und 87 Euro und gibt es in den RNZ-Geschäftsstellen.