Auch in Schillers „Räubern“ finden sich Begriffe, die heute als problematisch gelten. In Mannheim wurde das Stück deshalb sehr frei interpretiert. Foto: NTM

Von Daniel Schottmüller

Mannheim. Bringt man ein Stück auf die Bühne, dessen Originaltext rassistische und antisemitische Begriffe beinhaltet? Falls ja, wie? Überhaupt: Was darf das Theater heute noch sagen und was nicht? Schauspielintendant Christian Holtzhauer verrät, wie das Nationaltheater Mannheim versucht, provokativ zu bleiben, ohne dabei Menschen unnötig zu verletzten.

Herr Holtzhauer, plakativ gefragt: Sehen Sie die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr?

Nein, ich finde nicht, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Im Gegenteil. Man muss ja nur in die sozialen Netzwerke gehen, wo die Leute gerade alles Mögliche sagen und behaupten.

In der Theaterlandschaft beobachtet man eher das Gegenteil. Gruppen wie Bühnenwatch plädieren dafür, dass man sehr viel stärker darauf achtet, was genau auf der Bühne gesagt wird.

Das halte ich für begrüßenswert. Die Freiheit, alles sagen zu dürfen, bedeutet ja nicht, alles sagen zu müssen. Ich habe dazu neulich einen schönen Satz der in Berlin lebenden Autorin Sharon Dodua Otoo gelesen. Sie sagt sinngemäß, dass man künstlerisch wirklich frei nur dann sein könne, wenn einem bewusst ist, was die Worte, die man verwendet, anrichten. Im Theater geht das sogar über Worte hinaus. Kostüme, Schminke, Symbole, Bilder: Viele Begriffe oder Praktiken, die noch in meiner Kindheit als unproblematisch galten, werden heute zurecht als problematisch eingestuft.

Viele Theaterpraktiken, die in Christian Holtzhauers Kindheit noch als unproblematisch galten, werden heute ganz anders eingestuft. Deshalb sind am Nationaltheater Mannheim die Kreativität und das Fingerspitzengefühl des Schauspielintendanten gefragt. Foto: NTM

Als Theatermacher ist unsere Kreativität gefragt. Wir müssen Darstellungsweisen finden, die eben nicht verletzende Klischees reproduzieren. Ein Beispiel ist das sogenannte "Blackfacing": Ein weißer Darsteller schminkt sich das Gesicht schwarz, um einen schwarzen Charakter zu spielen, etwa Shakespeares Othello. Bis vor einigen Jahren wurde das in Deutschland im Theater kaum oder gar nicht reflektiert. Heute wissen wir, dass es sich hierbei um eine rassistische Praxis handelt. Deshalb ist man richtigerweise dazu übergegangen, das nicht mehr zu machen. Das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern mit Verantwortung, Respekt und Achtung der Menschenwürde.

Wo liegen denn die Ursprünge dieser unreflektierten Praktiken?

Das ist unterschiedlich. Sicher spielen Ignoranz, Unachtsamkeit und bestimmte Traditionen eine Rolle. Im Sprechtheater haben wir es mit Texten aus den verschiedensten Epochen zu tun, die für uns heute noch interessant sein können, aber mit der Weltsicht und den Ressentiments ihrer jeweiligen Entstehungszeit aufgeladen sind. Wir müssen uns fragen: Wollen wir das noch so zeigen? In Friedrich Schillers Drama "Die Räuber" gibt es zum Beispiel die Figur des Spiegelberg, die Schiller klar mit antisemitischen Klischees gezeichnet hat. Oder die Rede von Franz Moor, in der er sich mit Attributen bezeichnet, mit denen zu Schillers Zeiten schwarze Menschen abwertend beschrieben wurden. Auch das "N-Wort" taucht in historischen Texten auf. Wenn man das heute auf der Bühne verwendet, muss man sich bewusst sein, dass es Menschen verletzt.

Nun hat das Theater ja aber auch den Anspruch, gesellschaftliche Wirklichkeit abzubilden.

Klar, wenn ich etwa ein Stück über Nazis mache, will ich auch zeigen, wie sie sprechen. Und bestimmt fallen da Worte wie das "N-Wort" oder das "Z-Wort". Wenn wir diese Figuren authentisch porträtieren wollen, kann es durchaus sein, dass wir diese Begriffe verwenden. In diesem Fall werden wir es aushalten müssen, wenn wir dafür kritisiert werden. Das ist okay: Kunst, die nicht auch streitbar ist, ist langweilig. Problematisch ist es allerdings, wenn immer dieselben Personengruppen durch Worte oder Gesten herabgewürdigt oder verletzt werden, und zwar von denen, die sich selbst unausgesprochen für die gesellschaftliche Norm halten.

Welche Möglichkeiten der Einflussnahme hat man als Theatermacher? Fußnoten wie ein Buch kann eine Inszenierung nur schwerlich liefern.

Der Text ist im Theater ja nicht sakrosankt, das war er schon zu Lebzeiten Shakespeares oder Schillers nicht. Ich kann Begriffe austauschen, sodass das Gemeinte deutlich wird, sie aber niemanden diskriminieren. Wenn ich zum Beispiel auf der Bühne eine andere Figur beschimpfen möchte, muss ich das nicht unter Verweis auf ihre Hautfarbe, ihren Körper oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe tun. Das Ersetzen ist nur eine Möglichkeit. Ich kann den diskriminierenden Begriff auch verwenden, aber durch die Haltung des Spielers deutlich machen, dass etwas gesagt wird, das wir als Ensemble ablehnen. Wieder eine andere Möglichkeit besteht darin, das Publikum vorzuwarnen.

Gibt es auch bestimmte Stücke, die so problematisch sind, dass Sie sie nicht mehr auf der Bühne sehen wollen?

Ja und nein. Natürlich gibt es Texte, von denen ich finde, dass sie nicht mehr auf die Bühne gehören. Allerdings kann es auch passieren, dass ein Künstler einen überzeugenden Vorschlag macht, warum es interessant sein könnte, genau diesen Text doch zu bearbeiten. Mitunter ermöglichen uns ja gerade Texte aus vergangenen Epochen, uns zur Gegenwart ins Verhältnis zu setzen, auch wenn wir uns an ihnen reiben. Die Frage ist: Wie bringen wir den Text so auf die Bühne, dass unsere Haltung oder kritische Distanz dazu deutlich wird? Wir als Theatermacher sind ja Experten für das Sprechen. Wir müssen wissen, was unsere Worte bedeuten und bewirken. Aber durch den bewussten Umgang mit Begriffen kann das Theater womöglich sogar eine transformierende Wirkung für die Gesellschaft haben.

Sie haben "Die Räuber" angesprochen. Die Inszenierung pausiert am Nationaltheater Corona-bedingt. Wie sind Sie hier vorgegangen?

Wir haben einen Kunstgriff gewählt, indem wir eine Rahmenhandlung erfunden haben: Die Zuschauer blicken zu Beginn auf ein deutsches Fachwerkhaus, das mitten im Dschungel steht. Im Inneren döst eine Gruppe älterer Menschen vor sich hin. Ein Butler legt eine Schellackplatte auf. Man hört zunächst das Knistern der Platte, dann eine antiquierte Lesung des Schiller-Texts. Die alten Menschen erwachen zum Leben, das Stück beginnt. Durch diesen Kunstgriff sehe ich als Zuschauer stets eine Figur, die eine andere Figur spielt. Das schafft Distanz. Bei unserer Inszenierung von Hermann Hesses "Steppenwolf" sind wir anders vorgegangen. Hier gibt es eine Szene, in der die Hauptfigur Harry Haller von "N-Wort-Musik" spricht. Wir haben den Begriff durch "Jazzmusik" ersetzt. Durch den Sprechgestus wird klar, dass das abfällig gemeint ist. Sie sehen, bei diesem Thema sind Verantwortungsbewusstsein, Fantasie und Fingerspitzengefühl gefragt. Das ist mitunter anstrengend. Zugleich empfinde ich diesen Prozess als wichtig, notwendig – und spannend.