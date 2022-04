Mannheim. (RNZ) Sie sind Meister der Illusion und zeigten ihr Können bei 150 Auftritten im Luxor-Hotel in Las Vegas. Am Broadway in New York knackten sie bei ihren Auftritten im Palace Theatre exakt 100 Jahre nach dem großen Houdini alle Umsatzrekorde. Die Akademie der magischen Künste krönte sie bei der 49. Verleihung in Los Angeles als erste europäisches Paar überhaupt – und das sind die beiden auch abseits der Bühne – mit dem "Zauber-Oscar", der höchsten Auszeichnung der Branche. Damit stehen sie in einer Reihe mit den berühmtesten Zauberern und Magiern der Welt wie Siegfried & Roy und David Copperfield. Die höchste französische Zauberauszeichnung, die Goldene Alraune, wurde ihnen ebenfalls verliehen.

Nach Dreharbeiten in Hollywood und einer Tour durch die USA kehrt das Zauberduo aus Österreich nun nach Europa zurück. Dort heißt es auch in Mannheim: Vorhang auf für ihre aktuelle Show "Zweifach zauberhaft".

Das Publikum erwartet ein Abend voller unglaublicher Illusionen, sensationeller mentalmagischer Momente und reichlich Humor für die ganze Familie.

Amélie van Tass wird ihre mentalmagischen Fähigkeiten im Wassertank, ohne Kontakt zur Außenwelt, umgeben von 2000 Litern Wasser, unter Beweis stellen. Thommy Ten präsentiert seine neuesten Illusionen und Tricks und lässt einen besonderen Überraschungsgast auf der Bühne erscheinen. Gemeinsam zeigen die Clairvoyants wie ihre mentalmagische Verbindung Unmögliches möglich macht – und auch was passiert, wenn die beiden mal nicht einer Meinung sind. Das Publikum wird dabei, wie schon bei früheren Shows, zum magischen Mitspieler bei einem zauberhaften Abend.

Info: Mannheim, Dienstag, 5. April, 19.30 Uhr, Capitol. Karten von 67,90 bis 77,90 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.

Kartenverlosung

Familienspaß mit den Clairvoyants Thommy Ten und Amélie van Tass: Für die Zaubershow "Zweifach zauberhaft" am Dienstag, 5. April, um 19.30 Uhr im Capitol in Mannheim (siehe Höhepunkte der Woche auf Seite 3) verlost die RNZett 5-mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Freitag, 1. April, 18 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Zauberhaft" an zett@rnz.de. Bitte für die Gewinnbenachrichtigung Name, Anschrift und Telefonnummer angeben.

