Einer von neun Höhepunkte während des diesjährigen „Summer In The City“: Der britische Barde Sting. Foto: dpa

Mannheim. (RNZ) Vor knapp drei Jahren begann Sting seine "My Songs"-Tour rund um den Globus. Nun geht es in Mannheim weiter. Im Gepäck: Eine Auswahl seiner bekanntesten Songs in frischer Überarbeitung wie 2019 auf dem Album "My Songs" erschienen, etwa die Hälfte davon aus seiner nur sieben Jahre währenden Zeit mit The Police von 1977 bis 1984.

Dass Gordon Sumner, so Stings bürgerlicher Name, ein herausragender Songwriter und Musiker ist, steht außer Frage. 17 Grammys sprechen eine deutliche Sprache. Etliche seiner teils über 40 Jahre alten Hits habe die Zeit überdauert und können heute noch von vielen mitgesungen werden.

Die Fans dürfen sich auf eine musikalische Zeitreise mit Klassikern wie "Englishman In New York", "Fields Of Gold”, "Fragile" "Every Breath You Take”, "Roxanne, "Message In A Bottle” und vielen anderen freuen. Begleitet wird Sting von einem Rock-Ensemble mit zwei Gitarren, Schlagzeug, Keyboard, Harmonika und Background-Sängern. Als Special Guest wird Joe Sumner seinen berühmten Vater bei seiner Deutschland-Tour unterstützen.

Info: Mannheim, Samstag, 26. März, 20 Uhr, SAP-Arena. Karten von 67,50 bis 176,75 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.