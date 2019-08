Mannheim. (RNZ) Die Nachricht vom Tod des Sängers und Songschreibers Prince traf die Musikwelt vor dreieinhalb Jahren wie ein Schock. Auch der Mannheimer Gitarrist, Sänger und Prince-Fan Stephan Ullmann konnte kaum glauben, was er da las. Die unglaubliche Präsenz, mit der der Musiker aus Minneapolis die imposantesten Bühnen ganz und gar ausfüllte, sein unverfrorenes Gitarrenspiel und sein Händchen für hochkomplexe Songs, die dennoch ins Ohr gehen, haben den Musiker Ullmann bereits in sehr jungen Jahren beeinflusst.

Deshalb erreichten ihn Beileidsbekundungen von Freunden und Prince-Fans, verbunden mit dem Wunsch, er möge es doch wagen, sich dem Werk zu widmen und es aufzuführen. Eine große Herausforderung für Ullmann, aber er wagte es.

Mit "A Night Without ... Prince - Tribute to a Genius" treten er und seine Band am Freitag, 9. August, um 20 Uhr beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark auf. In tiefer Verbeugung führen die Musiker quer durch die geniale Welt von Prince.

Neben Bandleader Stephan Ullmann übernehmen den Gesangspart Kolinda Brozovic sowie der Stuttgarter Charles Simmons. An den Drums sitzt Ralf Gustke, am Bass zupft Alvin Mills, die Keys spielt Markus Zimmermann, Percussionistin ist Angela Frontera, und das Saxofon bläst Olaf Schönborn. Für Ullmann und seine Band wird es nicht nur ein besonderer Abend, sondern auch ein nicht ganz leichter, denn es fehlt nicht nur Prince.

Der Keyboarder, Bandkollege und Freund Sevan Gökuglu, der an diesem Tribute-Abend spielen sollte, wurde am 21. Juli jäh aus dem Leben gerissen. Zunächst wurde überlegt, das Konzert abzusagen. Aber die Band hat mit der Ehefrau des so plötzlich verstorbenen Musikers gesprochen und zusammen entschieden: "Gemeinsam wollten wir unseren Hero Prince feiern, auf dem Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark. Jetzt haben wir beschlossen, diese Show in Sevans Sinne zu spielen, und wir werden ihn in unseren Herzen auf die Bühne tragen," schreibt Ullmann in seinem Nachruf auf Facebook.

Mit dabei ist auch Michel Birbæk, Autor des Buches "Das schönste Mädchen der Welt". Der aus Dänemark stammende Wahlkölner Birbæk ist der Verfasser des ersten und bislang einzigen Prince-Fan-Romans.

Info: Tickets gibt es bei allen RNZ-Geschäftsstellen.