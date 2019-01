Von Heribert Vogt

Mannheim. Den fulminanten Startschuss zu einer engen Kooperation mit dem weltberühmten Centre Pompidou in Paris geben 2019 die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (Rem). Zum Auftakt feiert die Ausstellung "Die unersättliche Kamera" (23. März bis 9. Juni) mit Werken des Fotografen Gaston Paris in Mannheim Premiere. Der Franzose fing das Pariser Lebensgefühl der 1930er Jahre ein. Die Rem sind bereits ein überregionaler Kristallisationspunkt für Fotografie. Weitere Ex-positionen widmen sich den Foto-Künstlern Gerhard Vormwald und Antanas Sut-kus in Zephyr, dem Raum für Fotografie.

Außerdem erwartet Kinder, Familien und Schulklassen in der Mitmach-Ausstellung "Alles mit der Zeit" (30. Mai bis 2. Februar 2020) ein Museumsabenteuer. Die Schau "Margiana" (10. März bis 16. Juni) entführt in ein geheimnisvolles Königreich im heutigen Turkmenistan. Und die Präsentation "Javagold" (15. September bis 13. April 2020) zeigt kostbare Goldschätze aus der indonesischen Inselwelt. Zudem ist die Sonderausstellung "Mumien - Geheimnisse des Lebens" noch bis 31. März zu sehen.

> Dem Fotografen Gaston Paris (1905-1964) widmet sich zum ersten Mal eine Ausstellung. Er zählt zu den großen Gestalten der Fotogeschichte und wird mittels der Kooperation zwischen dem Centre Pompidou und den Reiss-Engelhorn-Museen wiederentdeckt. Die Schau "Die unersättliche Kamera" ist zuerst im Forum Internationale Photographie der Rem zu bewundern, bevor sie in der französischen Hauptstadt zu sehen ist.

Gaston Paris war einer der populärsten Reporter im Paris der 1930er Jahre. Er fing das Lebensgefühl der Seine-Metropole ein. Ob die Tänzerinnen der Folies Bergère oder die Akrobaten im Zirkus, die Armen der Vorstädte oder die Mannequins der Surrealisten, moderne Stahlarchitekturen, Zuchthäuser oder Stars der französischen Chanson-Szene wie Edith Piaf - Gaston Paris setzte alles mit formaler Perfektion in Szene. Mit seinen zahlreichen Reportagen in französischen illustrierten Zeitungen - vor allem im legendären Magazin "VU" - schuf Gaston Paris ein schillerndes Bild von Paris und der französischen Gesellschaft vor dem Zweiten Weltkrieg.

> Die Mitmach-Schau "Alles mit der Zeit" für Kinder und Familien stößt die Tür zu spielerischem Erleben auf. Wann ist die Schule aus, wie lange dauert es bis zum nächsten Geburtstag, und warum sind Ferien schnell vorbei? Mal dehnt sich die Zeit wie ein Kaugummi, mal zerrinnt sie zwischen den Fingern. Was ist eigentlich Zeit? Dieser Frage widmen sich die Reiss-Engelhorn-Museen in Kooperation mit dem Grazer Kindermuseum FRida & freD. Die von der Klaus Tschira Stiftung ermöglichte Ausstellung bietet Besuchern ab vier Jahren die Gelegenheit, sich nach Lust und Laune mit dem facettenreichen Thema "Zeit" zu beschäftigen.

> Die Sonderausstellung "Margiana - Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan" entführt in ein geheimnisvolles Gebiet. Erstmalig werden in Europa die faszinierenden archäologischen Zeug-nisse dieser unbekannten Hochkultur dargeboten. Zeitgleich mit den großen Zivilisationen in Mesopotamien und dem Alten Ägypten schuf die bronzezeitliche Oxus-Kultur vor über 4000 Jahren Städte mit prachtvollen Palästen und Grabanlagen. Die Handwerks- und Goldschmiedekunst glänzte durch technisches Können, und Handelsnetze erlaubten Kontakte in die Ferne.

> In der Präsentation "Javagold" begegnet man nicht weniger geheimnisvollen Exponaten. Tiefe Regenwälder, gefährliche Vulkane, eindrucksvolle Tempel - über tausend Jahre lang war die indonesische Inselwelt Heimat mächtiger hinduistischer und buddhistischer Königreiche. Von deren Pracht und Kunstfertigkeit künden 400 schöne Schmuck- und Kultgegenstände, gefertigt aus Gold, das die Menschheit seit jeher in den Bann zieht. Ein Großteil der aus einer Privatsammlung stammenden Preziosen ist erstmals öffentlich zu sehen.

> Gerhard Vormwald (1948-2016) hob mit seinen surrealen Bilderfindungen die Welt visuell aus den Angeln. Die Zephyr-Schau "Vormwald" vereint vom 14. April bis 30. Juni die frühe Street Photography dieses bedeutenden Fotografen mit den Erfolgen seiner Karriere und Beispielen aus den späten Jahren.

> Antanas Sutkus (Jahrgang 1939) ist eine Ausnahmegestalt der Fotografie. Seine Kunst gab den Bewohnern Litauens und deren Leben in der Zeit der sowjetischen Besetzung ein Gesicht. Die Zephyr-Ausstellung "Kosmos" zeigt vom 8. September bis 26. Januar 2020, wie eindrücklich er seine Landsleute seit den späten 1950er Jahren in Straßen- und Alltagsszenen festhielt.