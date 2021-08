Von Alexander R. Wenisch

Mannheim. Der Abend beginnt holprig. Und das, obwohl das Publikum – 238 Menschen in gebührendem Corona-Abstand – nach der langen kulturellen Durststrecke nach guter Unterhaltung lechzt. Obwohl der Protagonist auf der Mannheimer Seebühne ja auch kein Leichtgewicht ist: Wolfgang Niedecken.

Verstolpert wird der Start von ihm selbst. Vielleicht hätte er zuerst ein paar Songs zur Auflockerung spielen sollen, statt mit einem zehnminütigen Monolog zu beginnen. Als er sich dann an den Camping-Klapptisch setzt und zur Gitarre greift, ist diese nicht an. Also nestelt Niedecken daran herum, dann muss das Mikro gerichtet werden. Seine Texte hat er mit Wäscheklammern fixiert, damit kommt er zuerst auch nicht zurecht. Später weht ihm eine Brise die Songliste davon. Und als noch Familienhund Numa (ein "reinrassiger Strooßekööter" wie sein Herrchen auch) auf die Bühne scharwenzelt und von Niedeckens Frau Tina eingefangen wird, ist endgültig klar, dass das eine eher sympathisch-improvisierte Veranstaltung wird.

Niedecken liest und spielt Bob Dylan, steht auf dem Programm. Das passt selbstverständlich. Der Kölner ist wie kein anderer deutscher Musiker mit dem Oeuvre des Nobelpreisträgers vertraut. Schon in den 70ern hat sich Niedecken ob seines Stils und seines Auftretens den Spitznamen "Südstadt-Dylan" erarbeitet. Etliche Songs des Amerikaners hat er "eingekölscht". Und aktuell nun ein höchst subjektives Buch über Dylan geschrieben und darüber, wie der ihn als Musiker und Mensch beeinflusst hat.

Daraus liest Niedecken jetzt Passagen. Wie er für auf Dylans Spuren durch Amerika gereist ist: Hibbing, Woodstock, New York. Von einigen großartigen Dylan-Konzerten erzählt er (mit BAP als Vorband bei Rock am Ring) und von einem unterirdischen (mit Tom Petty und den Heartbreakers; Dylan schlecht gelaunt, miserabler Sound).

Oder wie er, Niedecken, sein großes Idol getroffen hat: Vor einem Konzert in Saarbrücken sollte er Dylan eine von Duesenberg extra gebaute Lap-Steel-Gitarrre überreichen. Natürlich habe er ihm sagen wollen, wie sehr er ihn verehrt. Aber Niedecken blieb stumm. Wollte den Moment nicht zerstören. Und erinnert sich: "Dylan packte seine neue Gitarre aus wie ein kleines Kind seine Geschenke an Weihnachten."

Es sind die kleinen Anekdoten, die den Abend unterhaltsam machen. Immer dann, wenn Niedecken von seinem Manuskript aufblickt und anfängt zu erzählen. Obwohl er das gut kann, hängt er doch oft zu sehr an dem vorbereiteten Text. Schade. Denn anders als sein großes Vorbild, das er wie alle Dylanologen nur "der Meister" nennt, ist Niedecken ja nicht maulfaul.

Musikalisch wird er auf dieser kleinen Tour begleitet von Mike Herting, Jazz-Pianist und alter Freund. "Wir kennen uns schon länger, als es BAP gibt." Die Band wurde 1976 gegründet. Er wolle hier nicht die "klampfende Else" geben und wenigstens einen dabei haben, der richtige Musik macht. Einmal in der Woche haben sich die beiden in den vergangenen Monaten zum Proben getroffen: "Das war ein bisschen wie früher", wirft Herting von der Seite ein.

Stark wird Niedecken, wenn er seine und Dylans Texte mischt: So wie bei "One More Cup Of Coffee", für ihn und seine Familie Soundtrack diverser Roadtrips durch Griechenland oder Marokko. Oder bei "My Back Pages", das bei Niedecken "Vill passiert sickher" heißt und davon erzählt, dass es im Leben meist keine einfachen Antworten gibt.

Einiges passt besonders in diese Zeit: Der alte BAP-Song "Sintflut", der von Dylans Talking-Blues inspiriert ist; Waldbrände, die Niedecken vor einigen Jahren in San Franciscos Nappa Valley erlebt hat und die ihn an "Only Hobo" erinnerten, das Pate stand für seinen Song "Jupp". Oder der Trip nach New Orleans, wo der Hurrikan Katrina 2005 gewütet hatte und wo Dylan wiederum "Man In The Long Black Coat" schrieb.

Anderes wirkt wie aus der Zeit gefallen. Wenn Niedecken von Franz Josef Strauß oder von Axel Springer singt, war das einmal zeitgemäß. Heute frage man sich fast: Wer waren diese Typen? Oder wie würde es ein großer amerikanischer Poet ausdrücken? Times They are A-Changin’.