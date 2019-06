Von Matthias Roth

Mannheim. Seine späten Bilder sind farbintensiv, gestisch, spontan, abstrakt und sehr kraftvoll im Ausdruck. Die Abstrakten Expressionisten wie Sam Francis, dessen pralle Farbigkeit mit diesen Großformaten korrespondiert, oder Franz Kline, dessen schwarzer Grundton in einigen Arbeiten durchsticht, nicht zuletzt aber der Godfather of Dripping, Jackson Pollock, stehen hier Pate.

Und doch haben die Bilder des Mannheimers Manfred Fuchs, die der Kunstverein und die nicht weit davon entfernte Galerie Zimmermann in einer großen Retrospektive zeigen, eine ganz eigene Handschrift, einen persönlichen Klang. Denn Fuchs, der - das sieht man diesen Bildern genauso an wenig wie ihm selbst - kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, ist kein Getriebener der Malerei, wie es die Amerikaner in den 1950er und 60er Jahren waren.

Bei aller Furiosität im Umfang mit Leinwand, Farbe und Pinselstrich (der oft auch mit der Spachtel ausgeführt wird) schimmert vor allem dieses durch: ein grandioser Wille zur persönlichen Freiheit. Fuchs malte nie "professionell", wenn auch mit früher Leidenschaft, denn er war vor allem der Leiter eines großen Unternehmens, das er von seinem Vater übernommen hatte.

Der Vater war es auch, der den einzigen Sohn dazu antrieb, einen "ordentlichen Beruf" zu lernen, und so studierte Fuchs Betriebswirtschaft (wo er auch promovierte) und steckte die Malerei, für die er sich als 15-Jähriger zu erwärmen begann, zurück. Die ersten Bilder, die nun auf der Empore des Kunstvereins zu sehen sind, stammen aus dem Jahr 1955: Da war Manfred Fuchs 16 Jahre alt. Gerd Dehof wurde sein Lehrer. Sie zeigen, was Fuchs immer Inspirationsquelle Nr. 1 war: Landschaften und Städte.

So malte er das Schwetzinger Schloss, Rom (ein Schüleraustausch führte ihn dorthin) oder Heidelberg im Hochformat mit Alter Brücke und Heiliggeistkirche als Komposition aus bunten Recht- und Dreiecken. Die Konkordienkirche in Mannheim (1956) zeigt seine Auseinandersetzung mit dem Kubismus und schichtet Grundformen wie Holzbauklötze in subtilen blauen Abstufungen übereinander. Das Hauptwerk dieser Jahre aber ist die "Apokalypse", ein Großformat, das den Besucher im Foyer des Kunstvereins empfängt. Es thematisiert in Blau-, Grau- und Rottönen die Atomgefahr der damaligen Zeit als Bedrohung, die keinen Stein auf dem anderen lässt (2010 überarbeitet).

"Damals und heute" heißt die Schau, und dazwischen liegen 15 Jahre Pause. Die Bilder nach der Jahrtausendwende atmen einen ganz neuen, frischen Geist. Jetzt schüttet oder tropft Fuchs die Farbe auf die Leinwand, zieht mit der Rakel oder breiten Pinseln drüber und malt auf unterschiedlichen Materialien: Papier, Pappe oder Plastik. Acryl und Lack lösen die Ölfarben ab. Die Formen sind aufgelöst, frei, spontan.

Er wagt Experimente, akzeptiert Zufallsergebnisse. Die Geste wird zum mitbestimmenden Teil des Werkes. Dieses ist aber immer noch von Landschaften inspiriert, vom Meer, den schroffen Klippen und malerischen Dörfern in Südfrankreich, im Iran oder in Irland. Die Farben reduzieren sich dabei, der Untergrund schimmert durch.

"Ich mache viele Skizzen auf Reisen, aber gemalt wird zuhause im Studio - bei klassischer Musik!", erzählt der rüstige 80-Jährige, der auch ein großer Mäzen ist und mit dem Erlös aus seinen Bildern den renovierungsbedürftigen Kunstverein, das Künstlerhaus in Edenkoben und den Skulpturenpark Heidelberg unterstützt.

Seine Bilder, vor allem die herrlich leuchtenden Großformate, zeigen die Lust an Neugierde und Überraschung und atmen fast so etwas wie blitzartige Erleuchtung: Die Kunst eines wachen Geists, der die Natur im Spiegel seines inneren Auges einfängt. Ein Ereignis.

Info: Mannheimer Kunstverein bis 7. Juli und Galerie Zimmermann, Mannheim, bis 22. Juni.