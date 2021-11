Mannheim. (RNZ) Wenn René Marik auftritt, wird er plötzlich unsichtbar. Er lässt seine Puppen in Rollen schlüpfen, die an Virtuosität und Lebendigkeit unübertrefflich sind. Millionen Internetnutzer und Tausende Live-Zuschauer kennen ihn bereits. Mit seinem Programm "ZeHage!" tourt René Marik wieder durch Deutschland, im Gepäck Neues aus der Plüschmatrix mit seinen Spielfiguren, allen voran natürlich Maulwurfn, den Frosch Falkenhorst und Kalle, den Eisbären.

Angefangen hat alles vor über zehn Jahren mit ein paar Videos, die René mit einfachsten Mitteln bei einer seiner Shows aufnahm und auf YouTube stellte. Diese Videos verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Der Maulwurfn wurde zu einem viralen Phänomen. Was dann folgte, ebnete den Weg für eine neue Sparte im Genre Comedy: Puppenspiel für Erwachsene.

In seinem Programm "ZeHage!" präsentiert er neue Abenteuer von Maulwurfn und Co, kombiniert mit den beliebtesten Puppennummern aus den letzten zehn Jahren. Außerdem baut René Marik regelmäßig weitere neue Nummern ein, und so wird die Geschichte dieser allzu menschlichen Handpuppen stetig weiter erzählt.

Eines ist klar: Der Maulwurfn ist längst eine feste Größe des kulturellen Kanons und nicht mehr wegzudenken von den deutschsprachigen Bühnen.

Info: Mannheim, Dienstag, 23. November, 20 Uhr, Capitol. Karten ab 29,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.