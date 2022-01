Als in den 1950-er Jahren in Privathaushalten Waschmaschinen noch keine Selbstverständlichkeit waren, hielt Robert Häusser diese Szene im Waschhaus in der Mannheimer Schönau-Siedlung fest. Repro: chl

Von Milan Chlumsky

Mannheim. "September 1952: Mit 5 Westmark in der Tasche, der alten Rollei und dem klapprigen Motorrad und das, was wir auf dem Leib hatten, kamen wir in Mannheim an: Ostflüchtlinge, Habenichtse. Alles war hier anders, alles war neu, eine andere Welt. Und es gab alles zu kaufen! Alles, wenn man Geld hatte. Aber Geld hatten wir nicht." Robert Häusser war damals 28 Jahre alt, er hatte erste große Erfolge auch in Westdeutschland, sodass ihm die Partei nahelegte, in den Verband Bildender Künstler der DDR einzutreten, was er ablehnte. Es folgten Repressalien gegen ihn und seine Familie: Er durfte zwar einen Hof in Brandenburg bewirtschaften, zugleich wurde aber jeder Schritt beobachtet und sein Leben, wo es nur ging, erschwert. Die Flucht, die dann gelang, war der einzige Ausweg.

Sehr schnell erkannte der begabte Fotograf in der neuen Welt, dass er selbst aktiv werden musste: Er suchte nach Auftragsarbeiten und eine davon entstand aus einem Besuch bei dem Mannheimer Verkehrsdirektor Dr. Vogel; er vermittelte ihm die Stelle eines permanenten Mitarbeiters der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (heute GBG), die ihn in den nächsten 20 Jahren als Hausfotografen mit Großaufträgen versorgte.

Häusser begann 1952 mit Aufnahmen der neu entstandenen Schönau-Siedlung, es folgten das Frauenwohnheim am Stephanienufer, die ECA-Siedlung in der Neckarstadt-Ost, die Erlenhof-Siedlung, das Hallenbad in Waldhof, die Garnisonstraße auf dem Turley-Gelände. Robert Häusser hatte sehr früh verstanden, dass seine schwarz-weißen Fotografien das Neue betonen mussten. Die Architektur selbst erschien im klaren Weiß, und, wenn nötig, mussten seine Ehefrau (oder die Kinder) die Szenerie beleben, damit sie nicht langweilig wirkte. Dabei wusste der Fotograf auch die Wolken am Himmel zu betonen (durch Abwedeln unter dem Vergrößerungsgerät), um der Szenerie eine besondere Akzentuierung zu verleihen – eine Technik, die er dann in seiner Kunstfotografie meisterhaft weiterführte.

Zwischen 1952 und 1976 machte Häusser mehr als 1000 Fotografien der GBG-Projekte. Die Negative dieser Auftragsarbeiten blieben zunächst im Besitz der GBG Mannheim. Erst 2001, zum 75. Jubiläum der GBG, wurden sie dem Mannheimer Stadtarchiv übergeben. Von diesen Negativen wurden jetzt Barytabzüge in der Größe 45 x 60 angefertigt, so auch jene schöne Aufnahme eines Kindes, das im Hof einer Siedlung dabei ist, mit Anlauf den Ball zu treffen.

Man sieht, dass Häusser, bevor er sich für die rein künstlerische Laufbahn entschied, unzählige Techniken ausprobiert hat, was ihn dann zu der für ihn typischen starken Akzentuierung der hellen und dunklen Partien führte.

Noch sechs weitere Fotografen präsentiert diese interessante Ausstellung: Vom 2016 verstorbenen Gerhard Vormwald sind Bilder aus seiner Schwan-Serie zu sehen, dazu kommen Arbeiten der beiden Heidelberger Fotografen Markus Kaesler und Sabine Arndt. Kaeslers Arbeiten, die mit der Lochkamera entstehen, drehen sich um philosophische Fragen, etwa die, was es ist, was das Licht durch die kleine Öffnung auf dem lichtempfindlichen Papier zeichnet: die Welt da draußen oder nur ihr Abglanz?

Bei Sabine Arndt finden sich auf einer einfachen Aufnahmefläche – Acryl – mehrere sich überlagernde Aufnahmen eines Objektes. Dabei werden bestimmte vertikale und horizontale Linien nach subjektivem Empfinden betont oder abgeschwächt, sodass andere Ebenen die Hauptzeichnung ergänzen bzw. infrage stellen. Ist das, was wir sehen, wirklich der Alte Messplatz in Mannheim? Und warum telefoniert der Herr mit dem Handy? In welcher Wirklichkeit fahren die Autos durch das Bild? "Spielplätze" nennt Sabine Arndt ihre Serie, sie könnte aber auch "die Schule des Sehens und Unterscheidens" heißen.

Die beiden Mannheimer Fotografen Roland Behrmann und Falk Kastell zeigen verschiedene Aspekte: Bei Kastell ist es die Welt der Impressionen, die verschiedene Bereiche bedient wie Mode, Bewegung, Tanz, die in seinen Bildern der Wasseroberfläche zu einer Art stillem Nachdenken mutiert. Roland Behrmann zeigt die Serie Abschied vom Pauline-Maier-Haus am Luisenpark, das für die Jüdische Gemeinde Mannheim geplant und 2009 abgerissen wurde. "Mein Thema ist der Betrachter", stellt der 1985 aus der DDR nach Westdeutschland emigrierte Fotograf fest, der erst nach einjähriger Haft als politischer Gefangener ausreisen durfte.

Die Ausstellung schließt mit einer Auftragsarbeit von Christian Borth, der mit dem Galeristen das Projekt Mannheim Connected ausgearbeitet hat. Über 1100 Bilder bringen verschiedene Aspekte der Stadt in einer komplexen Montage zusammen, die im Hilton Garden Inn auf zwölf Stockwerken einen besonderen Imaginationsraum öffnen soll.

Info: Die Ausstellung "Linse auf // Mannheim" wird in der Prince House Gallery, H 7, bis 27. Februar gezeigt. Sie ist auch verfügbar unter www.princehouse.de