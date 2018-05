Mannheim. (dpa/lsw) Die neue Mannheimer Kunsthalle öffnet am Freitagabend erstmals für die Allgemeinheit. Interessierte können dann von 18 Uhr bis 24 Uhr den rund 70 Millionen Euro teuren Bau im Zentrum der nordbadischen Stadt besichtigen. Am Samstag (16.12.) besteht noch einmal die Möglichkeit zum Rundgang. Am Montag erwartet die Stadtspitze dann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur symbolischen Schlüsselübergabe. An dem Festakt wird auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilnehmen. Anders als geplant, wird die Sammlung aber erst in den kommenden Monaten die neuen Räume beziehen. Arbeiten im Innenausbau hatten sich verzögert.