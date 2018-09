Von Stefan Otto

Mannheim. Am kommenden Sonntag eröffnet im Mannheimer Museum Zeughaus die Sonderausstellung "Mumien - Geheimnisse des Lebens", die bis Ende März 2019 besucht werden kann. Gut zehn Jahre nach der Ausstellung "Mumien - Der Traum vom ewigen Leben" bieten die Reiss-Engelhorn-Museen damit eine Fortsetzung.

"Mannheim hat deshalb mit Mumien zu tun, weil wir seit 2003 in unseren Depots, die wir damals grundlegend saniert und umgebaut haben, eine Vielzahl von Mumien aufgefunden haben, von deren Existenz wir nicht mehr wussten", erinnert Wilfried Rosendahl, der Projektleiter der Ausstellung. Die unterschiedlich konservierten Leichname waren 1917 über den Münchner Kunstmaler und Sammler Gabriel von Max nach Mannheim gekommen und galten bis zu ihrer Wiederentdeckung als Kriegsverlust.

"Sie sind im Museum selbst regelrecht versteckt gewesen" und lagerten zum Teil noch in ihren alten Vitrinen und zum Teil in Pappkartons, so Alfried Wieczorek, der Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen. 20 Mannheimer Dörrleichen bildeten 2007 den Grundstock der Ausstellung "Mumien - Der Traum vom ewigen Leben", die anschließend zehn Jahre lang durch Europa und die USA reiste und mehr als drei Millionen Besucher zählte.

Etwa ein Dutzend der alten Exponate ist nun in den ersten Stock des Zeughauses zurückgekehrt. Sie wurden ergänzt um rund 40 weitere Tier- und Menschenmumien, die vorher nicht in Mannheim zu sehen waren. Ein Eichhörnchen, das sich durch natürliche Umstände mumifiziert auf einem süddeutschen Dachboden fand, bildet den Anfang. Ihm folgen weitere mumifizierte Tiere und animalische Fragmente, vom Dinosaurierbein (ein Abguss) über Mammuthaut und -haar, ein Frettchen, eine Fledermaus, Vögel und Ratten, bis zu einer Muräne, Fischen und einem Feuersalamander.

Der getrocknete Fötus eines Lamas belegt, dass solcherart konservierte Tiere in Peru und Bolivien auch heute noch als Glücksbringer herhalten. Die ausgestellten menschlichen Mumien stammen aus dem asiatischen, ozeanischen, südamerikanischen und europäischen Raum. Und selbstredend aus dem alten Ägypten, dessen Formen der Mumifizierung, die Einbalsamierung und Bandagierung, bis heute unsere Vorstellungen von Mumien überhaupt prägen.

Die unterschiedlich erhaltenen Körper muten ganz verschieden an. Manche erscheinen friedlich, andere gruslig, bisweilen grotesk, doch oftmals, ganz gleich, welches Gefühl der erste Eindruck auslöst, rühren sie emotional an. Die Ausstellung präsentiert die Körper gleichsam als Individuen mit einzigartiger Geschichte. Es wird dabei aber niemals spekuliert, denn die mumifizierten Körper werden ausdrücklich in den Kontext wissenschaftlicher Forschung gestellt. Auch die Forschungsmethoden werden veranschaulicht. Zu sehen ist, wie Eis, Moore oder Salz die Körper konservieren, oder wie der Heidelberger Plastinator Gunther von Hagens das macht. Mehrere inszenierte Laborbericht gewähren kühle Einblicke in die Radiokarbondatierung, die Isotopenanalyse oder die Molekulargenetik.

Computertomografische Animationen und eine Virtual-Reality-Station geben Einsicht ins Innere ausgewählter Mumien und ein interaktiver Touchscreen lässt uns durchs Ötzis Krankenakte blättern. Ein umfangreiches Begleitprogramm einschließlich der Tagung "Unsterblichkeit - Traum oder Trauma?" und einer Begleitausstellung des Mannheimer Künstlers Edgar Schmandt ("MAN oder die Trägheit der Masse") werden ebenfalls angeboten.