Von Franz Schneider

Heidelberg. Sie lebt in der Heidelberger Altstadt und ist ausgesprochen cinephil, nicht nur weil sie Filmwissenschaftlerin ist. Morticia Zschiesche hat schon einiges über die bewegten Bilder geschrieben, nun wagt sie einen Roman, in dem die kleinen Leute ins Kino gehen. Und Viktoria, die sieglose Hauptfigur. Auch Männer sind dabei. Um die geht es bei ihr eigentlich und um deren Psychogramm. Das wirft Fragen auf.

Sie haben einen besonderen Bezug zum Kino. Inwiefern?

Kino begleitet, tröstet und ermutigt mich schon mein ganzes Leben. Ohne einen Film wie "Der Himmel über Berlin" mit Bruno Ganz und Otto Sander als Schutzengel, den ich damals für 2,50 DM auf einem alten Sofa im alternativen Kulturzentrum "Sumpfblume" in Hameln gesehen habe, hätte ich mich niemals zum Filmwissenschaftsstudium ins frisch wiedervereinigte Berlin getraut. Kino und die Menschen, die es genauso wie ich lieben, waren sowohl Initiation als auch Inspiration und gaben mir immer wieder Zuflucht in schwierigen Zeiten.

Lieben Kinogängerinnen besser?

Eine interessante Frage, die die zahlreichen Liebhaber von Viktoria im Roman vielleicht mit "Ja" beantworten würden. Zumindest sind Cineastinnen sehr leidenschaftlich. Der Filmtheoretiker Siegfried Kracauer beobachtete schon 1928 in seinem Essay "Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino" wie damals die neue Schicht der jungen weiblichen Angestellten im Kino ihren hitzigen Tagträumen nachhing und fragte sich gleichzeitig, wie wiederum ihre Liebesgeschichten in die Filme Einzug erhielten. Denn kein Kitsch kann erfunden werden, den das Leben nicht überträfe. Und wenn das im Kinosaal auch noch aufeinandertrifft...

Sind Cineasten die schlechteren Männer?

Die meisten geben da vor lauter hohen DVD-Stapel um sich herum wenig Einblick. Im Roman geht es vor allem um Männer, die für sich das Ins-Kino-Gehen als Lebensform gewählt haben. Sie lieben am sichersten über die Leinwand und benutzen das Kino als Körper. Zum einen wollen sie in fremde Leben eintauchen, zum anderen setzen sie sich der minimalen Chance aus, vielleicht doch noch vom realen Leben wach geküsst zu werden. Denn immerhin gehen sie außer Haus und viele duschen sogar vorher. Ich wünsche ihnen, dass sie diese Leidenschaft auch in Wirklichkeit erleben – und aushalten.

Ihr Buch ist doch trotz des vielen Nichtbeziehungsstresses eine Hommage an das Kino, oder?

Ja! Beim Schreiben habe ich mich immer wieder gefragt: Was verraten die Filme über uns und die, die wir lieben? Wo kann man das besser ergründen als im Kino? Denn Film gibt uns die Möglichkeit uns ansehen zu lassen, wovor wir die Augen verschließen, um nicht in Angststarre zu verfallen, wie Kracauer schreibt. Und der Kinoraum zwingt uns dazu, uns diesen Filmen auszusetzen und ihre Geschichte mit unserer eigenen abzugleichen. Kino ist damit ein Erlebnis mit allen Sinnen und natürlich am schönsten mit ebensolchen "Gleichgesinnten".

Wenn das Kino einmal verschwinden sollte, gibt es dann noch die wahre große Liebe?

Kino darf nicht verschwinden! Im Gegenteil – es gehört an die zentralen Stellen und schönsten Räume der Stadt, damit es Menschen aller Schichten, Vorlieben, Nationalitäten und Altersstufen bei guten Filmen und wenig Eintritt zusammenbringt. Dass es ausgerechnet in Heidelberg, der Stadt der Romantik, nur noch so wenige Kinos gibt und ihr Kleinod, das Karlstorkino, aus der Altstadt verschwinden soll, ist allerdings ein echter Liebestöter.

Info: Morticia Zschiesche: "Die kleinen Leute gehen ins Kino". Ventil Verlag Berlin 2021, 224 S., 16 Euro. Die Autorin liest aus ihrem Roman vor Lichtbildern von Telemach Wiesinger am Sonntag, 7. November, ab 20 Uhr im Mannheimer Odeon Kino.