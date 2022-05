Mannheim. (RNZ) Seit fast eineinhalb Jahrzehnten zeigen Long Distance Calling aus Münster, wie tiefgründig, vielseitig, überraschend, individuell und trotzdem breitentauglich Rockmusik auch oder gerade ohne viele Worte, geschweige denn einen Sänger, sein kann.

Das im Juni 2020 erschienene Album "How Do We Want To Live?” wurde von mehreren Musikmagazinen, darunter der Metal Hammer, zum Album des Monats gekürt und landete in Deutschland in den Top Ten. "Als eine Band, bei der Atmosphäre schon immer zu den existenziellen Bausteinen gehörte, konnten und wollten wir dieses Spiel mit den Atmosphären diesmal komplett ausreizen und auf die Spitze treiben", sagt Schlagzeuger Janosch Rathner.

Das Thema von "How Do We Want To Live?": eine musikalische Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand eines digitalen Fortschritts, in der grundlegende Werte wie Ethik, individuelle Freiheit und Humanismus diffuser und abstrakter werden. Zum Denken anregen soll die Musik, hofft die Band, zu Gesprächen, Diskussionen, "Komplett offline, im Real Life, Face to Face. Damit wir uns wieder ein bisschen stärker bewusst machen, wie das Leben in einem sozialen Gefüge eigentlich funktionieren und gestaltet werden sollte", wünschen sich die Münsteraner Instrumentalkünstler.

Die "Seats & Sounds"-Tour soll für das Quartett nun zum Abschluss eines künstlerischen Kapitels werden, um Platz zu schaffen für Neues. Das neue Album "Eraser" ist bereits in der Mache und soll im August erscheinen. Das Thema der neuen Platte: das Artensterben.

Info: Mannheim, Mittwoch, 11. Mai, 20 Uhr, Capitol. Karten von 38.30 bis 43,80 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.