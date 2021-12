Von Jesper Klein

Mannheim. Während sich auf der Bühne die Klänge fast aus dem Nichts erheben, poltert der Protagonist von draußen rein. Jakob Lenz, der Titelheld aus Wolfgang Rihms gleichnamiger Kammeroper, stolpert auf die Bühne und findet sich dort in einem Wald der Klänge wieder. Die Musiker sitzen inmitten des Bühnenbildes. Wir sehen ein Winterwaldstück, blätterlos und in Nebelschwaden gehüllt, von oben senkt sich gleich eines Ufos ein Licht herab. Die Atmosphäre: mystisch und unheilvoll.

So beginnt die Premiere von "Jakob Lenz" am Mannheimer Nationaltheater, einem Stück voller Ebenen: Georg Büchners Novelle über den Sturm-und-Drang-Dichter und Goethe-Freund Jakob Michael Reinhold Lenz nahm Wolfgang Rihm 1979 als Ausgangspunkt für eine Kammeroper. In Mannheim inszeniert nun der wegen seiner Vorlieben für Sex und Blut gern als Skandalregisseur apostrophierte Calixto Bieito, der Jakob Lenz zu den Helden seiner Studienzeit zählt.

Es ist aber vielmehr eine tiefsinnige Persönlichkeitsstudie des dem Wahnsinn verfallenden Helden als eine Gewaltschau, die das Publikum in etwas mehr als einer Stunde erleben darf. Herzstück der Inszenierung ist die phänomenale Bühne von Anna-Sofia Kirsch, in der die Musik und das Bühnengeschehen ganz nah beieinander sind, was für Rihms Werk – eigentlich ist die Musik die Handlung – genau richtig ist. Wie ein umherstreifender Spaziergänger blickt das Publikum aus verschiedenen Richtungen auf das Drehbühnen-Waldstück, in dem die Musiker wie auf einer Lichtung zwischen den Bäumen spielen. Das eröffnet immer wieder neue (Hör-)Perspektiven auf Rihms intensive Kammermusik.

Am Pult des kleinen, ungewöhnlich besetzten Kammerorchesters (drei Violoncelli, keine weiteren Streicher, dafür ein archaisch anmutendes Cembalo, viel Schlagwerk und Bläser) steht mit Franck Ollu ein ausgewiesener Experte für zeitgenössische Musik, was man den ganzen Abend über merkt. Mit präziser Zeichengebung macht er Strukturen hörbar und liefert die Klänge in akkurater Arbeit genau auf den Punkt.

Joachim Goltz opfert sich in der Rolle des Titelhelden auf, singt kopfüber, wenn es sein muss, und überhaupt mit beeindruckender Stimmkontrolle und Ausdrucksvielfalt.

An seiner Seite machen Patrick Zielke als Oberlin und Raphael Wittmer als Kaufmann ebenso gute Figuren wie die weiteren, die Stimmen verkörpernden Sänger und Sängerinnen aus dem Kreis von Ensemble und Opernstudio. Der Kinderchor ist sowieso großartig. Bei aller Verdichtung bleibt dennoch eine gewisse Distanz auf der Bühne bestehen. Gespielt wird zumeist vor dem Wald, der wie eine Art Ausstellungsstück in der Ordnung eines zunächst weißen, aber zunehmend verdreckenden Raumes verortet wird. In dem gibt es Schmutz und Blut, trifft Oberlins Axt immer wieder auf einen Baumstumpf, werden die Kinder mit Paketband an die Wand geklebt. Hier wird der Niedergang des Protagonisten verbildlicht. Mit einem Mal klappt dann die Vorderfront des Waldpodests nach unten, unter dem Waldboden findet Lenz den Körper eines toten Mädchens.

Zum Schluss eine wirkungsvolle Überraschung: Lenz fällt die Bäume, die lautstark auf die Bühne krachen. Jetzt ist alles hin. Das Blech knattert nochmals, Schluchzen, Stille, dann geht langsam das Licht aus. Der Beifall für diesen in Bildern und Deutung, in Intensität, Dichte und Konsequenz faszinierenden Musiktheaterabend findet (fast) kein Ende.