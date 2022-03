Mannheim. (RNZ) Mit "You’re beautiful" gelang ihm vor 17 Jahren der Durchbruch: Nummer eins in Großbritannien, den USA, in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Viermal wurde der geplante Tourstop von James Blunt in Mannheim verschoben. Am Montag soll es endlich so weit sein: Dann will der 48 Jahre alte Brite auf seiner "Once upon a Mind"-Tour endlich in der Quadratestadt auf der Bühne stehen.

Worauf sich das Publikum freuen kann: Die neuen Songs des auch zum Tourtitel erhobenen 2019er-Albums "Once upon a Mind" – nicht ganz so erfolgreich wie Blunts erste vier Alben, allesamt Millionenseller, aber dennoch in Deutschland über Wochen hinweg in den Top Ten. Wie immer bei Blunt mit sehr viel Gefühl und zum Teil auch sehr persönlichen Liedern wie "Monsters". Auf Blunts große Hits wie "You’re beautiful" oder "Bonfire Heart" wird die große deutsche Fangemeinde aber auch bei seiner aktuellen Tour mit ziemlicher Sicherheit nicht verzichten müssen. Die für die verlegten Konzerte gekauften Tickets sind für dieses gültig.

Info: Mannheim, Montag, 28. März, 20 Uhr, SAP-Arena. Karten von 42,50 bis 63,20 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.