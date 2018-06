Bei der Eröffnung des Festivals am 12. Juli sind alle Interessierten eingeladen, bei "The School of Narrative Dance" von Marinelle Senatore mitzumachen. Foto: Giuseppe Ungari

Von Gaby Booth

Auch wenn der Name Mozart nicht mehr im Haupttitel erscheint, bestimmt der aufklärerische Zeitgeist seiner Epoche das diesjährige "Mannheimer Sommerfestival". Vom 12. bis 22. Juli findet es an 13 verschiedenen Spielorten mit 55 Veranstaltungen in Schwetzingen und Mannheim statt. Das Festival will europäisches Musiktheater in allen Variationen erlebbar machen und hat dafür als Hauptspielstätten das Nationaltheater Mannheim sowie das Rokokotheater Schwetzingen und der Schlossgarten bestimmt.

Der Untertitel "Europäisches Festival für Musik und Theater von Mozart bis heute" ist bewusst gewählt. "Als der Mozartsommer im Jahr 2007 ins Leben gerufen wurde, hätte man sich nicht vorstellen können, dass vermeintlich stabil geglaubte Grundwerte wie Menschenrechte, Denk-, Kunst- und Pressefreiheit heute wieder in Frage gestellt werden", begründete Opernintendant Albrecht Puhlmann die Wortwahl. Mit dem Festival wolle man ein affirmatives Zeichen dagegen setzten, dass Werte der Aufklärung heute in einigen europäischen Ländern auf dem Prüfstand stehen. Puhlmann: "Wir beschwören den Geist Mozarts". Und Jan Dvorak, der Künstlerische Leiter des Festivals, ergänzte: "Der Mannheimer Sommer will mit Mozart im Zentrum und als geistigem Paten - eine Feier zur Geschichte der Aufklärung sein, eine Feier unserer künstlerischen, politischen und persönlichen Freiheiten."

Eröffnet wird das Festival am 12. Juli mit einer großen Parade im öffentlichen Raum, wenn sich Mannheimer Künstler, Vereine und alle, die Lust haben mitzumachen, choreographisch inszeniert von der Kunsthalle bis zum Nationaltheater bewegen. Das Ganze steht unter dem Titel "The School of Narrative Dance" von Marinelle Senatore.

Spektakulär geht es im Schwetzinger Rokokotheater bei "Aquasonic" zu. In der dänischen Inszenierung tauchen fünf Musikerinnen und Musiker in eine geheimnisvolle Unterwasserwelt und füllen wie Wassergeister der nordischen Sagenwelt die Aquarien mit pulsierenden Klängen. Die Instrumente wurden speziell entwickelt, das Gastspiel in Schwetzingen wird vom Dänischen Kulturinstitut unterstützt. Auf Orpheus’ Spuren wandelt das Festival dann in "Lamento", eine Koproduktion vom Baseler Gare du Nord und der Schola Cantorum Basiliensis.

Das Publikum darf sich auf einen neuen "Don Giovanni" freuen, wenn in der Regie der jungen russischen Regisseurin Ekatarina Vasileva die Neuproduktion am 14. Juli über die Bühne geht. Ekaterina Visileva ist Gewinnerin des internationalen Regiewettbewerbs des Nationaltheaters. Junge Regisseure wagen ungewohnte Ansätze, die sich in drei Roadmovies im Festival wiederfinden. Die Arbeiten sind ebenfalls aus diesem Wettbewerb hervorgegangen.

Spektakulär wird es auch an den Folgetagen, wenn Entertainer und Musiker Friedrich Liechtensein mit seiner "Sparkling Love Towers World Tour" den Weg der Radio- und Schallwellen seines Jazz- und Elektroniktrios sowie des Nationaltheater-Orchesters durch das All verfolgt. Dabei wird der Fernmeldeturm am Mannheimer Luisenpark optisch mit eingebunden. Die Kammerakademie wartet mit einem Mozartabend unter Leitung von Hervé Niquet auf und der Alphabetchor aus Mannheimer Bürgern widmet sich dem "Mannheim Requiem".

Die Wiederaufnahme der "Zauberflöte" in der Inszenierung von Joachim Schloemer sowie das neubarocke Festivalzentrum mit großem Konzert- und Partyprogramm ergänzen die Eigenproduktionen des Nationaltheaters. Es gibt sogar eine europäische "Kitchen": Das Münsteraner Projekt für geflüchtete Menschen serviert den Festivalbesuchern lustvolle, kulinarische und grenzüberschreitende Gerichte. Das Theatercafé verwandelt sich während der Festivalzeit in einen Ort der Begegnung zwischen Publikum und Künstlern, hier finden kleine Konzerte statt, die großen Konzerte im Großen Haus des Nationaltheaters.

Schloss und Garten in Schwetzingen sind Teil des Mannheimer Sommers, sowohl mit einer kammermusikalischen "Landschaftsmusik", die von der Mannheimer Schule bis zu zeitgenössischen Klängen reicht, als auch mit dem großen Open-Air-Spektakel "Schloss in Flammen". Die Operngala unter freiem Himmel mit Partitur gerechtem Synchronfeuerwerk bildet den Abschluss am 22. Juli. Unter Moderation von Chako Habekost treten Solisten und das Orchester des Nationaltheaters auf. Auch dieses Jahr kann sich das Publikum übrigens beteiligen. Originelle dekorierte Tische und Picknickplätze auf der Schlosswiese werden von einer Jury prämiert.

Zahlreiche Sponsoren machen das diesjährige Sommerfestival möglich. Auch die Stadt Mannheim und das Ministerium für Kunst unterstützen den "Mozart-Sommer". Als Fortsetzung dessen ist das Festival eine Bereicherung für die Musikstadt Mannheim, so Michael Grötsch. "Moderne Interpretationen von Mozarts künstlerischem Erbe und Gastspiele unterschiedlichster Genres weiten den Blick auf das aus, was die Kunst in ganz Europa entstehen lässt", begrüßte Mannheims Kulturdezernent das Festival.

Info: Alle Termine und Karten unter www.nationaltheater-mannheim.de