Mannheim. (RNZ) Die Berliner Band Dota um die Musikerin Dota Kehr strickt aus feinsinnigen und vielschichten Texten eingängige Popsongs, in denen Platz bleibt für sanfte Poesie, Politisches und Partystimmung, für Melancholisches und Albernes – und das mit so mühelosen Übergängen dazwischen, dass manche Gedanken ein wenig brauchen, bis sie ins Ohr sickern.

Die letzten drei Alben landeten in den Top 20. Das 2020 veröffentlichte "Kaléko" hielt sich acht Wochen in den Charts. Politisch engagiert, begnügen sich Dota nicht damit, die "richtige" Meinung zu haben und Parolen für ohnehin schon Gleichgesinnten zu liefern. Stattdessen konfrontiert die Sängerin das Publikum auf der "Wir rufen Dich, Galaktika"-Tour mit ihrer eigenen Ratlosigkeit. Keine Antworten, dafür Lieder, in denen man sich zumindest für die Dauer eines Refrains der Utopie hingeben kann. Wie in "Als ob" oder im Titelstück "Wir rufen dich, Galaktika", in der sie die lila Weltraum-Fee aus der Fernsehserie "Hallo Spencer" um die Lösung der Probleme auf der Erde bittet – weil wir es alleine vergurkt haben. Dota schreibt Lieder, die den Blick auf die Welt verändern und öffnen können, in alltäglichen Details und im großen Ganzen, ohne sich selbst dabei allzu ernst zu nehmen. Ein Brombeerbusch am Wegesrand wird die idyllische Unbeschwertheit von "Sommer für Sommer" wachrufen, jeder Schwimmbadbesuch die Zeilen aus dem Lied "Bademeister*in". Im Vorprogramm: Stefan Ebert.

Info: Mannheim, Mittwoch, 27. April, 20 Uhr, Alte Feuerwache. Karten für 28,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.