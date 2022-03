Mannheim. (RNZ) "Du sammeln, ich jagen!": Seit über 15 Jahren ein Bühnen-Dauerbrenner ist "Caveman" aus der Feder des US-Amerikaners Rob Becker das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadways. Nachdem "Caveman" in den Vereinigten Staaten von einem Millionen-Publikum bejubelt wurde, feiert der moderne Höhlenmann weltweit Erfolge.

Martin Luding wirft als Höhlenmensch in der Rolle des modernen Neandertalers einen ganz eigenen Blick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Im "magischen Unterwäschekreis" begegnet er im Beziehungsdickicht seinem Urahn aus der Steinzeit, der ihn an Jahrtausende alter Weisheit teilhaben lässt: Männer sind Jäger, Frauen Sammlerinnen. Eine Tatsache, die die menschliche Evolution bis heute nicht hat ändern können. Was der Durchschnittsmann schon immer vermutet hat, weiß Tom nun aus erster Hand und fragt sich: "Warum betrachten wir Frauen und Männer nicht einfach als völlig unterschiedliche Kulturen? Mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Verhaltensweisen und verschiedener Herkunft?" So erkundet er die geheimnisvolle Welt von besten Freundinnen, Einkaufen und Sex. Vergnügen pur: So gut wie jeder erkennt sich. Paare sehen sich an und sagen "Genau wie du". Oder ich. Oder er. Oder sie. Oder es. Oder du.

Info: Mannheim, Freitag, 4., Samstag, 5. März, 20 Uhr, Sonntag , 6. März, 19 Uhr, Capitol. Karten von 24,60 bis 39,55 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.

Kartenverlosung

Keule raus, schnell sein: Für "Caveman" am Sonntag, 6. März, um 19 Uhr im Capitol in Mannheim verlost die RNZett 5-mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Tagesende heute, Donnerstag, 3. März, Mitternacht, eine E-Mail mit dem Betreff "Caveman" an zett@rnz.de. Bitte für die Gewinnbenachrichtigung Name, Anschrift und Telefonnummer angeben.

(Weitere Hinweise zu Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz finden Sie online auf www.rnz.de/datenschutzhinweise-gewinnspiele. Bei Absage kein Anspruch auf Ersatz.)