Von Milan Chlumsky

Mannheim. Gerade 20 Jahre alt, wurde der 1906 in Mannheim-Neckarau geborene Gustav Seitz, Sohn eines Stukkateurmeisters, vom renommierten Berliner Galeristen Alfred Flechtheim entdeckt. Seine kleine Terrakotta-Plastik "Das Liebespaar" hatte Flechtheim bezaubert. Ein Jahr zuvor war Seitz an den Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin-Charlottenburg aufgenommen worden. Seine Karriere ging steil nach oben, auch dank des Galeristen. Seitz stellte in der Preußischen Akademie der Künste, im Verein Berliner Künstler und während der großen Berlin Kunstausstellung aus.

Hinzu kamen Reisen nach Italien, wo die Berührung mit etruskischer Plastik von großer Bedeutung für Seitz gewesen sein dürfte, sowie nach Frankreich. Dort besuchte er die beiden großen Künstler Aristide Maillol und Charles Despiau. Seitz war keine 26 Jahre alt, als er eine erste Einzelausstellung in Mannheim vorbereitete. 1933 bezog er das Meisteratelier an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin, ein Jahr darauf hatte er eine erneute Ausstellung bei Flechtheim und Cassirer. Die Berliner Nationalgalerie erwarb eine Terrakottaarbeit von ihm.

Alle Bedingungen für eine große Karriere schienen vereint. Doch dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht, die wenig Gefallen an seinen Arbeiten fanden. Die letzte Ausstellung fand 1939 in der Berliner Galerie Buchholz mit illustren Künstlerkollegen statt: Delacroix, Lehmbruck, Marcks, Sintenis und Maillol. Dann brach der Krieg aus, und Seitz musste 1940 einrücken. Als er nach der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, war in dem ausgebombten Atelier nichts übrig geblieben, sämtliche Werke waren zerstört.

Zunächst schien es, als könne Seitz unmittelbar nach der Befreiung an seine Vorkriegserfolge anknüpfen: Seiner Berufung an den Lehrstuhl "Plastisches Gestalten" an der TU Berlin-Charlottenburg folgte die Aufnahme in die "Neue Gruppe München" und in die "Darmstädter Sezession". Es entstanden große Bronzeskulpturen, die in den verschiedensten Ausstellungsorten in Deutschland gezeigt werden. Reisen nach China (1951) und Frankreich (1952) folgten.

1956 zeigte die Mannheimer Kunsthalle – zu seinem 50. Geburtstag – eine Einzelausstellung. Der Großteil seines noch vorhandenen Werks entstand also in einer Zeit, in der sich die Kunst im Westen von der Figürlichkeit abwandte und in Richtung Abstraktion ging. Seitz dagegen arbeitete an seinem Vorkriegskonzept, das im Großen und Ganzen dem Klassizismus verpflichtet war, weiter.

Es ist schwer zu sagen, inwiefern die politischen Umwälzungen den späteren Umschwung in seinem Werk beeinflussten. Zwischen 1950 und 1958 war Seitz Mitglied der Akademie der Künste der DDR, nachdem er zuvor den Nationalpreis der DDR für seine Käthe-Kollwitz-Skulptur bekommen hatte. Als er dann nach Ost-Berlin umzog, wurde er von der Lehrtätigkeit an der Hochschule der bildenden Künste in Berlin-West entbunden.

Das Gleiche passierte an der Technischen Hochschule, in beiden Fällen gefolgt vom sofortigen Hausverbot. 1958 zog Seitz nach Hamburg und unterrichtete dort an der Hochschule für Bildende Künste. Grenzgänger zwischen Ost und West, wie man ihn angesichts vieler Anfeindungen damals nannte, dürfte ein Euphemismus für den Künstler gewesen sein.

In Anbetracht der vielen verloren gegangenen Werke ist es schwer zu beantworten, welche Bedeutung Gustav Seitz in der deutschen Kunstgeschichte zukommt. Zu ihrer Zeit spielten die Porträts bekannter Persönlichkeiten wie Bertolt Brecht, Käthe Kollwitz oder Thomas Mann einen wichtigen Part der Bildhauerei. In späteren Jahren scheint Seitz sich vom Erbe Maillols gelöst und, wie es hieß, "von der durch ihn vermittelten Tradition des Klassischen abgenabelt zu haben".

Erst 1958 folgte ein Bruch mit der festgefahrenen Harmonie: Das Anmutige wurde durch Schwere und Schwerfälligkeit abgelöst, am eindringlichsten verkörpert im schwergewichtigen Torso des "Geschlagenen Catchers" und der "Porta d’Amore", die 1968 auf der Biennale in Venedig gezeigt wurde.

1969 starb Gustav Seitz in Hamburg. Die Mannheimer Kunsthalle tut gut daran, das Spätwerk des Bildhauers (samt Bildhauerzeichnungen) zu präsentieren – ein Werk, das beinahe an den politischen Antagonismen der beiden deutschen Staaten und des beginnenden Kalten Kriegs gescheitert wäre.

Info: "Gustav Seitz, Leib und Seele", Kunsthalle Mannheim, bis 1. März