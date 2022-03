Von Susann Behnke-Pfuhl

Mannheim. Als Protestaktion kann die Ausstellung "Narratives of Resistance" in der Galerie Zephyr gesehen werden, deren Räume sich aktuell im Mannheimer Museum für Weltkulturen befinden. Die drei vorgestellten Projekte sind Erzählungen des Widerstands. Ob es sich um den Lithium-Abbau in Nord-Portugal, das umkämpfte Adivasi-Territorium in Zentralindien oder den ökologischen Raubbau in der Chitwan-Region in Nepal handelt – in diesen Gegenden kommt es zum Konflikt zwischen Regierung, lokalen Bevölkerungsgruppen und Konzernen. Dabei zeigt sich dem Betrachter eine Welt, wie er sie bisher nicht kannte.

In Nord-Portugal liegt die Barroso-Region, in der unter grauen Gesteinsschichten das wertvolle Lithium lagert, das als Rohstoff etwa für Batterien, Elektro-Autos und Windturbinen gebraucht wird. Portugal hat große Lithiumvorkommen, die nach der Energiewende immer bedeutender werden. Die Fotografin Silvy Crespo, deren Vater aus dieser Gegend stammt, zeigt in ihrer Dokumentarfotografie den ausbeuterischen Umgang mit dem Land ihrer Vorfahren, das auf der Suche nach dem kostbaren Metall von Probebohrungen entstellt wird. Ein Close-up der unberührten Landschaft kontrastiert mit der Erdoberfläche, wie sie durch Markierungen, Löcher und Beton verunstaltet ist. Auf einem Satellitenfoto von Google Earth sind noch die alten Ackerfurchen des ehemaligen Agrarlandes zu erkennen – dagegen bilden die Spuren der Testbohrungen ein bizarres Muster. Silvy Crespo nennt das auf der Eröffnung eine "neue seltsame Umgebung". Die Löcher werden häufig notdürftig mit Plastikplanen bedeckt. Darüber sammelt sich Staub und Erde an. So können sie zu Fallen für Menschen und Tiere werden. Einen Warnhinweis gibt es nicht.

In beeindruckenden Schwarz-weiß-Porträts stellt Crespo die Bewohner des Landes vor: Bauern, die traditionell ihr Land bewirtschafteten und auf den Friedhöfen jede Familie kennen. Umweltfreundliches Handeln wird von den Firmen versprochen. Tatsächlich vertreibt die Lautstärke der Bohrungen das Ackervieh. Das Metall wird mittels aggressiver Chemikalien gewonnen. Viele sind aus der strukturschwachen Region abgewandert, kommen aber zurück und protestieren. Dass Widerstand Sinn macht, wenn er lokal entsteht, davon erzählt Crespo. Wo sich Menschen erheben, ist es für die Regierung schwierig, Firmen Lizenzen für die endgültige Förderung zu erteilen. Die Fotografin selbst versucht, ohne lithiumhaltige Geräte zu arbeiten: Sie fotografiert analog, verwendet abgelaufene Filme und Chemikalien sowie altes Fotopapier.

Die international beachtete Fotografin und Aktivistin Poulomi Basu beleuchtet in ihrem Werk "Centralia" einen hierzulande unbekannten Konflikt in Zentralindien. Die indigene Gruppe der Adivasi, die im Landesinneren lebt, sieht sich wegen großer Mineralvorkommen in ihrem Land einem fortgesetzten Kampf mit Regierung und Unternehmen ausgesetzt. Eine Guerillaorganisation hat sich gegründet. Basu erzählt dies in ihrem bildnerischen und filmischen Werk, indem sie fiktive Erzählstränge einbindet und einen mörderischen Kampf um Ressourcen Wirklichkeit werden lässt.

Info: "From Where I stand: Narratives of Resistance" im ZEPHYR – Raum für Fotografie in den Reiss-Engelhorn-Museen, Ausstellung im Museum für Weltkulturen, D5, 68159 Mannheim, bis 22. Mai 2022. Geöffnet dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. www.biennalefotografie.de